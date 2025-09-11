Rath AG macht Christian Morawetz zum neuen COO

Industrie & Management. Beim Feuerfest-Konzern Rath wird Christian Morawetz zum neuen Vorstand und COO bestellt. Er war zuvor bei Knorr-Bremse.

Der Aufsichtsrat der Rath AG gibt in einer Aussendung bekannt, dass der Vorstandsvertrag von Ingo Gruber, derzeit COO, mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 ausläuft.

Die Übergabe

Gruber war seit Oktober 2019 Mitglied des Vorstands und verantwortete über die letzten 6 Jahre hinweg den operativen Geschäftsbereich der Gesellschaft. Er werde bis Ende des Jahres 2025 noch in seiner Funktion bleiben; der Aufsichtsrat danke Gruber für seine langjährige, engagierte Tätigkeit und wünscht ihm für seinen bevorstehenden Ruhestand alles Gute.

Mit Beschluss vom 9. September 2025 wurde Christian Morawetz mit Wirkung zum 1. Jänner 2026 zum Vorstand für den Bereich Operations (COO) mit einer Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2028 bestellt. Mit ihm trete eine erfahrene Führungskraft die Nachfolge an. Er war zuletzt in leitender Funktion bei Knorr-Bremse GmbH tätig.