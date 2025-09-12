 Open menu
IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields

Gernot Fritz ©E+H

Wien. Bei E+H sind Gernot Fritz (40) als Partner und Tanja Pfleger als Rechtsanwältin neu in der Praxisgruppe IP/IT + Wettbewerbsrecht. Sie kommen von Freshfields.

Per Aussendung gibt Wirtschaftskanzlei E+H die Erweiterung der Praxisgruppe IP/IT + Wettbewerbsrecht um Gernot Fritz als Partner und Tanja Pfleger als Rechtsanwältin sowie ständige Substitutin bekannt. Sie haben zuletzt (noch unter der Flagge von Freshfields) u.a. bei der Teil-Übernahme der Plattform willhaben beraten.

Von KI bis zu Daten als neuem Öl

Zu den Themen von Dipl.-Ing. Mag. Dr. Gernot Fritz, BSc – er ist Jurist und Techniker – gehören Künstliche Intelligenz, Datenkommerzialisierung, Datenschutz, technologische Innovationen und digitale Regulierung, heißt es dazu. Er verfüge Branchenexpertise in der Technologie-, Automobil-, Life Sciences- und Telekommunikationsindustrie; weiters geht es um regulatorischen Fragestellungen, komplexe Transaktionen, Carve-outs, Outsourcings, Integrationen und Vertragsgestaltung.

Fritz studierte Rechtswissenschaften in Wien (Dr. iur.) und schloss ein Bachelorstudium in Software und Information Engineering sowie ein Masterstudium in Computational Intelligence an der TU Wien ab. Vor seinem Wechsel zu E+H war er Counsel bei Anwaltssozietät Freshfields im Bereich Tech, Data and Commercial.

Der Datenschutz und die EU

Mag. Tanja Pfleger verfüge über langjährige Erfahrung im Datenschutzrecht, der EU-Daten- und Digitalregulierung sowie in den Bereichen IT und Commercial; ihre Themen sind Transaktions- und Projektberatung, Verfahren vor der Datenschutzbehörde, weiters die Umsetzung von KI- und Legal-Tech-Lösungen, insbesondere bei multijurisdiktionalen Projekten.

Tanja Pfleger ©E+H

Pfleger hat Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz studiert und war vor dem Eintritt bei E+H Associate bei Freshfields, ebenfalls im Bereich Tech, Data and Commercial.

Drei Statements zum Wechsel

„Ich freue mich sehr, nun Teil von E+H zu sein und gemeinsam mit einem dynamischen und hochqualifizierten Team innovative Lösungen für unsere Mandant:innen zu entwickeln. Gerade in Zeiten des rasanten digitalen Wandels ist es entscheidend, rechtliche Beratung und technisches Verständnis zu vereinen“, wird der neue Partner Gernot Fritz zitiert.

„Ich freue mich sehr, meine Erfahrung im Datenschutzrecht, in der EU-Digitalregulierung und im IT-Vertragsrecht nun als ständige Substitutin bei E+H einzubringen und dabei mit einem schlagkräftigen Team zusammenzuarbeiten“, so Tanja Pfleger.

Andreas Zellhofer, Partner bei E+H und Leiter der Praxisgruppe IP/IT + Wettbewerbsrecht: „Wir freuen uns sehr, Gernot Fritz und Tanja Pfleger als neue Teammitglieder begrüßen zu dürfen. Mit dieser hochkarätigen personellen Verstärkung bauen wir unsere Position in einem der zukunftsträchtigsten Rechtsbereiche weiter aus. Gernot und Tanja werden unser Team mit ihrer Expertise maßgeblich bereichern.“

