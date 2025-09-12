MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Bildung & Sponsoren. Lisa-Maria Sommer-Fein (34) wird neue Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung. Sie folgt auf Andreas Ambros-Lechner.

Mit 13. Oktober 2025 übernimmt Lisa-Maria Sommer-Fein die Funktion der Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung, so eine Aussendung. Sie folgt auf Andreas Ambros-Lechner, der bei der MEGA Bildungsstiftung seit der Gründung 2019 als Generalsekretär tätig war. Unter seiner Leitung wurden mit Fördermitteln von über zehn Millionen Euro zahlreiche Projekte zur Chancenfairness und Wirtschaftsbildung initiiert und nachhaltig verankert, heißt es weiter.

Heuer eine Million Euro für Bildung

Die MEGA Bildungsstiftung ist eine gemeinsame Initiative der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung. Sie fördert Bildungsinnovationen in den Bereichen Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz junger Menschen in Österreich.

Heuer vergibt die MEGA Bildungsstiftung eine Million Euro an innovative Bildungsprojekte, der Fokus liegt auf Wirtschafts- und Finanzbildung. Eine Fachjury nominierte sechs Projekte aus 80 Einreichungen, ab dem heutigen 12. September läuft ein offenes Online-Voting auf der Website der Stiftung. Die drei Gewinnerprojekte werden beim MEGA Live-Finale am 7. Oktober gekürt und erhalten jeweils 200.000 Euro Wachstumsförderung, die weiteren drei Nominierten je 80.000 Euro, so die Veranstalter. Zusätzlich werden alle sechs Initaitiven durch Coachings und Weiterbildung unterstützt.

Die Laufbahn

Die neue MEGA-Generalsekretärin Lisa-Maria Sommer-Fein war Mitgründerin und geschäftsführende Partnerin der Dachmarke für soziale Innovation „wirkt.“ und verantwortete als solche ab 2016 die Entwicklung und den Aufbau zahlreicher Social Businesses im Bildungs- und Sozialbereich, heißt es dazu. Die gebürtige Steirerin hat Volkswirtschaft und Psychologie in Wien studiert und absolvierte einen MPA in Public Administration an der Hertie School of Governance in Berlin. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Research Analyst bei der Erste Group AG

„Eine konkrete Aufgabe“

Sonja Zimmermann, Vorständin der MEGA Bildungsstiftung: „Bildungsinnovation ist kein abstraktes Ziel, sondern eine konkrete Aufgabe. Lisa-Maria Sommer-Fein hat gezeigt, wie man dieser Aufgabe mit Innovationskraft und Wirkung begegnet. Umso mehr freut es mich, dass wir mit ihr eine Expertin gewinnen, die neue Impulse setzt und unsere Mission weiterträgt. Gleichzeitig danke ich Andreas Ambros-Lechner herzlich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren Weg beruflich wie privat alles Gute. Mit großem persönlichen Einsatz hat er die MEGA Bildungsstiftung als relevante zivilgesellschaftliche Akteurin im österreichischen Bildungsbereich etabliert und wesentlich zu ihrer Weiterentwicklung sowie zur Förderung des heimischen Bildungswesens beigetragen.“