 Open menu
Bildung & Uni, Business, Personalia

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Lisa-Maria Sommer-Fein ©Elisabeth Mandl

Bildung & Sponsoren. Lisa-Maria Sommer-Fein (34) wird neue Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung. Sie folgt auf Andreas Ambros-Lechner.

Mit 13. Oktober 2025 übernimmt Lisa-Maria Sommer-Fein die Funktion der Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung, so eine Aussendung. Sie folgt auf Andreas Ambros-Lechner, der bei der MEGA Bildungsstiftung seit der Gründung 2019 als Generalsekretär tätig war. Unter seiner Leitung wurden mit Fördermitteln von über zehn Millionen Euro zahlreiche Projekte zur Chancenfairness und Wirtschaftsbildung initiiert und nachhaltig verankert, heißt es weiter.

Heuer eine Million Euro für Bildung

Die MEGA Bildungsstiftung ist eine gemeinsame Initiative der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung. Sie fördert Bildungsinnovationen in den Bereichen Chancenfairness und Wirtschaftskompetenz junger Menschen in Österreich.

Heuer vergibt die MEGA Bildungsstiftung eine Million Euro an innovative Bildungsprojekte, der Fokus liegt auf Wirtschafts- und Finanzbildung. Eine Fachjury nominierte sechs Projekte aus 80 Einreichungen, ab dem heutigen 12. September läuft ein offenes Online-Voting auf der Website der Stiftung. Die drei Gewinnerprojekte werden beim MEGA Live-Finale am 7. Oktober gekürt und erhalten jeweils 200.000 Euro Wachstumsförderung, die weiteren drei Nominierten je 80.000 Euro, so die Veranstalter. Zusätzlich werden alle sechs Initaitiven durch Coachings und Weiterbildung unterstützt.

Die Laufbahn

Die neue MEGA-Generalsekretärin Lisa-Maria Sommer-Fein war Mitgründerin und geschäftsführende Partnerin der Dachmarke für soziale Innovation „wirkt.“ und verantwortete als solche ab 2016 die Entwicklung und den Aufbau zahlreicher Social Businesses im Bildungs- und Sozialbereich, heißt es dazu. Die gebürtige Steirerin hat Volkswirtschaft und Psychologie in Wien studiert und absolvierte einen MPA in Public Administration an der Hertie School of Governance in Berlin. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Research Analyst bei der Erste Group AG

„Eine konkrete Aufgabe“

Sonja Zimmermann, Vorständin der MEGA Bildungsstiftung: „Bildungsinnovation ist kein abstraktes Ziel, sondern eine konkrete Aufgabe. Lisa-Maria Sommer-Fein hat gezeigt, wie man dieser Aufgabe mit Innovationskraft und Wirkung begegnet. Umso mehr freut es mich, dass wir mit ihr eine Expertin gewinnen, die neue Impulse setzt und unsere Mission weiterträgt. Gleichzeitig danke ich Andreas Ambros-Lechner herzlich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren Weg beruflich wie privat alles Gute. Mit großem persönlichen Einsatz hat er die MEGA Bildungsstiftung als relevante zivilgesellschaftliche Akteurin im österreichischen Bildungsbereich etabliert und wesentlich zu ihrer Weiterentwicklung sowie zur Förderung des heimischen Bildungswesens beigetragen.“

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Gründungsrekord bei gemeinnützigen Stiftungen steht bevor
  2. Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz: Neuer Kommentar für Profis
  3. Ein Drittel aller Stiftungen ist gemeinnützig: Bis zu 10 Mrd. Euro Vermögen
  4. Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro an Bildungsinitiativen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT

Pernod Ricard Austria macht Christopher Robl zum neuen Chef

Rath AG macht Christian Morawetz zum neuen COO

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Sozialversicherungsrecht

„Trusted AI Framework“ von TÜV Austria und Unis soll die KI zügeln

Neu in Finanz:

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Neu in Recht:

IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields

In zwei Wochen startet der Compliance Solutions Day 2025

VSV und Padronus nehmen Meta per Verbandsklage ins Visier

Informationsfreiheitsgesetz ist gestartet: Neuer Kurzkommentar

Buch-Update: Verfassungsrecht in der 14. Auflage mit Informationsfreiheit

Neu in Steuer:

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

SteuerExpress: Rücktritt vom Zeitausgleich wegen Krankenstand, Krankenversicherungsbeiträge und mehr

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Neu in Bildung/Uni:

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

TU Wien: Mehr Licht für Fortschritt in der Mikroskopie

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Neu in Personalia:

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields

Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Pernod Ricard Austria macht Christopher Robl zum neuen Chef

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields

In zwei Wochen startet der Compliance Solutions Day 2025

VSV und Padronus nehmen Meta per Verbandsklage ins Visier

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Sozialversicherungsrecht

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start