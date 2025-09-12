Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT

Kommunale Konzerne. Judith Fiala (41) wird zweite Geschäftsführerin der WienIT aus der Wiener Stadtwerke-Gruppe.

Fiala wird nach Ende ihrer Karenz als zweite Geschäftsführerin neben Gerald Stöckl die WienIT leiten, so eine Aussendung der Wiener Stadtwerke-Gruppe. Sie übernehme vor allem die Verantwortung für die kaufmännischen Bereiche wie Finanzmanagement, Controlling, Recht und Einkauf. Gerald Stöckl ist weiterhin für die technischen und betrieblichen Themen zuständig.

„Als Kauffrau mit volkswirtschaftlichem und juristischem Background ist sie die optimale Ergänzung zu Gerald Stöckl, der weiterhin die technische und betriebliche Verantwortung trägt“, so Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Die Laufbahn

Die gebürtige Tirolerin Judith Fiala war seit 2023 Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC), einem international agierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen. Dort habe sie den umfassenden Turnaround verantwortet. Zuletzt begleitete sie den aktuell laufenden Verkaufsprozess. Seit Juni 2025 befindet sie sich im Mutterschutz. Zuvor war Fiala mehrere Jahre bei der Rail Cargo Group (ÖBB) tätig, zuletzt als Head of Business Unit.

Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Europäischen Parlament als Büroleiterin des SPÖ-Abgeordneten Jörg Leichtfried (2009–2013). Es folgten Stationen im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie als Kabinettschefin sowie in verschiedenen Managementfunktionen, darunter Recht, Einkauf und auf Geschäftsbereichsebene in der ÖBB-Gruppe.

Fiala hat Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck studiert und absolvierte eine Executive-Management-Ausbildung an der St. Gallen Business School mit Schwerpunkt Finance, Strategy und Leadership.