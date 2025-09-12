In zwei Wochen startet der Compliance Solutions Day 2025

Wien. Am 25.9.2025 findet der Compliance Solutions Day statt. Das Motto lautet heuer „Rule? Act. Comply!“ Es gibt FIFA-Korruptionsjäger, Compliance-Rezertifizierungen und mehr.

Am Donnerstag, dem 25.9.2025 von 8:00 – 18:00 Uhr findet der Compliance Solutions Day (CSD) 2025 statt: Die Konferenz für Compliance-Verantwortliche soll laut Veranstalter LexisNexis den aktuellen Compliance-Themen wieder die große Bühne bieten (im Schloss Schönbrunn) und natürlich als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft und Recht Gelegenheiten zum inhaltlichen Austausch und Networking bieten.

Auf dem Programm stehen die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen für eine zukunftsfähige Compliance-Landschaft, wie es in der Ankündigung heißt. Zielgruppe sind Praktikerinnen und Praktiker, die sich mit den Themen Compliance, Unternehmensethik und Regulierungsprozessen beschäftigen, aus Rechstabteilung, Geschäftsführung und Vorstand sowie nahegelagerten Arbeitsgebieten. Der Compliance Solutions Day umfasst auch wieder einen Workshop zur turnusmäßigen Rezertifizierung als Compliance Officer (Auf dem Foto: Compliance Solutions Day 2024).

Das Programm

Das Programm des CSD 2025 soll mit Keynotes und praxisorientierten Diskussionsformaten ein Branchenhighlight für Netzwerker:innen bieten, so die Veranstalter: Die Themen reichen von Antikorruption, Nachhaltigkeitsstrategien bis zu Diversity und Regulierungsprozessen. Dabei sind u.a.:

Antikorruption nach dem Regelbruch (mit Mark Pieth, ehem. Präsident der OECD- Arbeitsgruppe gegen Bestechung und FIFA-Korruptionsjäger)

(mit Mark Pieth, ehem. Präsident der OECD- Arbeitsgruppe gegen Bestechung und FIFA-Korruptionsjäger) Menschenrechte als Nachhaltigkeitsstrategie (Manfred Nowak , UN-Experte und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights)

(Manfred Nowak , UN-Experte und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights) Diversity als Compliance-Faktor (Sara Soltani, Expertin für Antidiskrimination, Inklusion und Menschenrechte)

(Sara Soltani, Expertin für Antidiskrimination, Inklusion und Menschenrechte) Wenn KI Regeln bricht (Business-Theater)

(Business-Theater) Cyber, KI & Compliance (Fraud-Ermittlungen, Cyber-Regulatorik und Umsetzungsbeispiele)

Bei einer Podiumsdiskussion steht diesmal das Kartellrecht im Fokus. Unter der Leitung von Michael Köttritsch (Die Presse) diskutieren Martin Eckel (Taylor Wessing), Isabella Hartung (Barnert Egermann Illigasch), Gernot Reiter (Swietelsky AG) und Marcus Becka (BWB) über aktuelle Enforcement-Trends in Österreich.