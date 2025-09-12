Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Assekuranzen & Management. Jochen Zöschg wird neuer CEO der Europäischen Reiseversicherung und Europ Assistance. Er kommt von Zurich.

Der Aufsichtsrat der Europäischen Reiseversicherung AG bestellt Jochen Zöschg zum neuen Vorstandsvorsitzenden, so eine Aussendung. Zudem wird er Geschäftsführer der Europ Assistance Österreich sowie Mitglied des Europ Assistance Northern Europe Management Committees.

Von der Zurich zur Generali

Die Europäische Reiseversicherung ist laut den Angaben der größte österreichische Reiseversicherer und gehört ebenso wie Europ Assistance Österreich zur Generali Group. Jöschg folgt als Chef auf Wolfgang Lackner, der sich aus den Unternehmen zurückziehe. Er war zuletzt Mitglied des Vorstands bei der Zurich Versicherungs AG und verantwortete dort die Bereiche Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Die Laufbahn

Der promovierte Jurist Jochen Zöschg begann seine Karriere bei der Zurich im Jahr 1998 und durchlief seither Positionen in Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Underwriting sowie Schaden. Zudem war er als Leiter des CEO-Büros und Mitglied des Executive Teams auf europäischer Ebene in der Zentrale der Zurich Gruppe in der Schweiz beschäftigt.

Neben seiner operativen Tätigkeit war Jochen Zöschg auch als Aufsichtsrat in der Bonus Pensionskasse AG, der Bonus Vorsorgekasse AG und der Concisa Vorsorgeberatung und Management AG tätig.

Wolfgang Lackner gehörte fast 17 Jahre lang dem Vorstand der Europäischen Reiseversicherung an. Er begann im Jahr 2008 als Finanzvorstand (CFO) und übernahm im Jahr 2014 den Vorsitz des Vorstands. 2023 wurde er zudem Geschäftsführer der Europ Assistance Österreich.

Die Aufgaben und die Verabschiedung

„Wir freuen uns sehr, Jochen in unserem Managementteam willkommen zu heißen. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Versicherungsbranche und seiner Expertise im Bereich der technologischen Transformation wird er unsere Wachstumsambitionen weiter vorantreiben und neue Impulse für die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten in Österreich und Northern Europe setzen“, so Pascal Baumgarten, CEO Mobility, Northern and Eastern Europe, Europ Assistance Group.

„Wolfgang Lackner war maßgeblich an der positiven Entwicklung der Unternehmen beteiligt und hat zur Positionierung der Europäischen Reiseversicherung und der Europ Assistance als Marktführer in ihren jeweiligen Segmenten beigetragen. Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft sowie Jochen Zöschg viel Erfolg in seiner neuen Rolle“, so Gregor Pilgram, Aufsichtsratsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung und CEO der Generali Österreich.