Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Academia & Tools. Den richtigen Umgang mit AI im wissenschaftlichen Alltag soll ein Webinar von De Gruyter und ein eBook von C.H.Beck vermitteln.

Um korrektes Arbeiten mit KI – und zwar ausdrücklich auch im Sinne von ethisch korrekt – geht es bei einem Webinar Ende September. „From promises to pitfalls: Making AI work for You“ lautet dazu die Ankündigung des wissenschaftlichen Verlags DeGruyterBrill.

KI-Tools können demnach die Datenanalyse beschleunigen, ebenso wie die Beobachtung der Fachliteratur und auch das Generieren neuer Ideen – doch sie bringen gleichzeitig neue Gefahren mit sich, darunter KI-Bias, Fehler, Halluzinationen und auch die Tendenz, zu sehr auf die Technik zu vertrauen.

Einschlägige Infos im Umgang mit Tools wie ChatGPT, Perplexity, Highspace oder ResearchRabbit soll das Webinar „“AI and Research Integrity” laut Ankündigung am 24.9.2025 bieten.

Ein eBook bändigt KI

Wie verändert Künstliche Intelligenz das wissenschaftliche Schreiben? Und wie geht man als Profi der Scientific Community dabei richtig vor? Diese Frage will Fachriese C.H.Beck mit zwei Kapiteln aus dem Ratgeber „Wissenschaftliches Schreiben“ von Isabella Buck beantworten. Versprochen werden Tipps zum sinnvollen und effizienten Einsatz von KI-Tools ebenso wie Rezepte für produktives Arbeiten; das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten mit KI-Hilfe steht im Mittelpunkt.