Kanzlei Schiefer holt Sylvia Cahtrin von Hesler für Digitalisierung

Wien. Sylvia Cathrin von Hesler (47) ist jetzt Anwältin im Team von Schiefer Rechtsanwälte. Sie kommt von Sonntag & Partner, ihre Themen sind KI, IT, und Datensouveränität.

Seit Anfang September 2025 bringe Sylvia Cathrin von Hesler Digitalisierungskompetenz in die auf Vergaberecht spezialisierte Kanzlei Schiefer ein, so eine Aussendung. Gemeinsam mit ihrem Team werde sich von Hesler vor allem darauf konzentrieren, gesetzliche Entwicklungen in praktikable Konzepte in Vergabeverfahren umzusetzen, heißt es.

Dabei setze sie einen Schwerpunkt auf regulatorische Neuerungen wie den AI Act, den Cyber Resilience Act sowie die neue Rechtsprechung des EuGH zu Datenschutzfragen. „Gerade bei komplexen vergaberechtlichen Projekten ist es entscheidend, Verträge zukunftssicher zu gestalten. In meiner Rolle möchte ich dazu beitragen, neue Ansätze zu entwickeln, um die Datensicherung, Datensouveränität und Konkurrenzfähigkeit zu fördern“, so Hesler.

Die Laufbahn

Die gebürtige Bayerin Dr. Sylvia Cathrin von Hesler verfüge über langjährige Erfahrung in Großkanzleien und war zuletzt bei der deutschen Wirtschaftskanzlei Sonntag & Partner (Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung) tätig. Dort vertrat sie als Litigation-Spezialistin Großcausen und beriet federführend bei Projekten im IT-Bereich, heißt es weiter. Schiefer-Gründungspartner Martin Schiefer über den Neuzugang: „Mit ihr bauen wir unsere grenzüberschreitende Perspektive aus und vertiefen unser Verständnis für die digitale Zukunft.“