Steyr Arms macht Alexander Liess zum neuen CCO

Rüstung & Industrie. Steyr Arms ernennt Alexander Liess (53) zum neuen Chief Commercial Officer (CCO). Er kommt vom Pistolenhersteller Glock.

Liess nimmt am 15. September seine Tätigkeit auf und tritt dem Führungsteam von Steyr Arms bei, teilt das Rüstungsunternehmen mit. Der neue CCO hatte zuvor die Position Vice President International Sales & Marketing bei der Glock GmbH inne. Dort war er für internationalen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement bzw. die Schulungsabteilung verantwortlich.

Die im Jahr 1864 gegründete STEYR ARMS GmbH (früher Steyr Mannlicher) gehört seit 2024 zum RSBC Defence Fonds, ebenso wie der slowenische Schusswaffenhersteller AREX und der franzöische Jagdwaffenhersteller Vernier-Carron.

Die Laufbahn

Liess ist laut den Angaben ein ehemaliger Bundesheer-Offizier und Absolvent der Technischen Universität Graz. Zu seinen beruflichen Karrierestationen gehören Frequentis, Rohde & Schwarz, Bosch und G4s (als CEO). In Australien baute Liess eine lokale Tochtergesellschaft für Frequentis neu auf.

„Ausbau des Geschäfts in den USA“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrung bei Steyr Arms einzubringen“, wird Liess zitiert: „Dieses traditionsreiche Unternehmen verfügt über einen großen Kundenstamm, hervorragende Produkte, Innovationskraft und ein hochmotiviertes, professionelles Team. In Kombination mit der starken Partnerschaft mit AREX Defense in Slowenien bildet dies eine perfekte Grundlage für das internationale Wachstum des Unternehmens und den Ausbau des Geschäfts in den USA.“

„Wir sind absolut begeistert, dass mit Alexander Liess ein Branchenexperte mit fundiertem Produkt- und Marktwissen zu unserem Team stößt“, so Milan Šlapák, CEO von Steyr Arms: „Angesichts unserer ehrgeizigen Wachstumspläne sind wir zuversichtlich, dass er das nächste Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens maßgeblich prägen wird.“