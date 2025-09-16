Colliers Österreich ernennt Martin Ofner zum Head of Research

Wien. Colliers Österreich holt Martin Ofner als neuen Head of Research: Er war zuvor bei Arnold und CBRE.

In seiner Rolle verantworte Martin Ofner umfassende Analysen der Immobilienmärkte und bringe dabei langjährige Erfahrung im Bereich Gewerbeimmobilien ein.

Mit der Aufbereitung komplexer Daten und daraus abgeleiteten, praxisnahen Handlungsempfehlungen soll Ofner die datengetriebene Beratung von Colliers stärken und Investoren, Eigentümer und Nutzer mit Markteinschätzungen unterstützen.

Die Laufbahn

Ofner studierte Geografie mit Schwerpunkt Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien. Nach ersten Stationen als Key-Account Manager in der chemischen Industrie übernahm er 2016 die Leitung des Research-Bereichs bei CBRE.

Ab 2021 war er als Leiter der Marktanalyse bei Arnold Immobilien tätig, wo er neben der Erstellung von Markt- und Investmentreports zum österreichischen Immobilienmarkt auch die europaweiten Research-Agenden verantwortete.