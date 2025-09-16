 Open menu
Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

©ASW

Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien aufgepasst! Der kompakte Zertifikatslehrgang „Vereine“ der ASW bringt Sie auf den neuesten Stand!

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen haben beruflich auch oft mit Vereinen zu tun – denn die erwirtschaften zum Teil sehr viel Umsatz. Von der Gründung und den rechtlichen Grundlagen bis zu Statuten und Rechnungslegungsvorschriften, von der Besteuerung bis zur Spendenbegünstigung – rund um Vereine gibt es sehr viel zu beachten und zu wissen.

Alle Infos aus erster Hand bietet der spezielle ASW-Zertifikatslehrgang. Infos und Anmeldung für Modul 1 unter

Vereine – Vereinsgesetz, Statuten & Co – rechtliche Grundlagen Vereine + Rechnungslegung bei Vereinen Modul 1 zum Zertifikatslehrgang (separat buchbar) | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

(Weitere fachspezifische Module werden angeboten und sind auch einzeln buchbar.)

