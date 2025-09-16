Finanzrecht: DLA Piper macht Armin Kammel zum Of Counsel

Wien. DLA Piper ernennt Armin Kammel zum Of Counsel: Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Finanzmarktregulierung mit.

DLA Piper hat Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA, zum Of Counsel ernannt. Mit rund zwei Jahrzehnten Erfahrung in der internationalen Finanzmarktregulierung verstärke er das Team insbesondere in den Bereichen Wealth und Asset Management. Ein besonderer Fokus liegt laut Aussendung auf Investmentfonds, weiters im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht, der Krypto- und Zahlungsdiensteregulierung sowie Governance- und Compliance-Anforderungen für Führungskräfte.

Die Aufgaben

Kammel wird Teil der Litigation & Regulatory-Praxis des Wiener DLA Piper-Büros, die von Georg Krakow geleitet wird. Kammels Fokus auf Finanzregulierung ergänze das bestehende Leistungsportfolio von DLA Piper in Österreich und schaffe neue Synergien, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Praxisgruppen.

Als Of Counsel liege sein Beratungsschwerpunkt auf zentralen Themen der internationalen Finanzmarktregulierung – von Asset Management und Investmentfonds über Bank- und Wertpapieraufsicht bis hin zur Regulierung digitaler Finanzprodukte und strategischer Unternehmensfinanzierung. Diese Themengebiete waren in den letzten Jahren laufenden Veränderungen unterworfen und es werden voraussichtlich nicht die letzten gewesen sein.

Auch Fragen der Compliance, Fit & Proper-Anforderungen und Governance für Führungskräfte zählen laut den Angaben zu Kammels Portfolio. Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren war Armin Kammel in dieser Funktion über sein Unternehmen FS&R Excellence GmbH in Kooperation mit DLA Piper tätig und habe dabei maßgeblich zur Weiterentwicklung der regulatorischen Beratung beigetragen.

Die Laufbahn

Zu Kammels bisherigen beruflichen Stationen zählen neben jahrelanger Erfahrung im Bereich Financial Services Advisory unter anderem seine Tätigkeit als Head of Legal & International Affairs bei der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) sowie als Vorstandsmitglied der International Investment Funds Association (IIFA) und der European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Bis Oktober 2020 war er zudem stellvertretender Vorsitzender der IIFA.

Armin Kammel ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die Bereiche Allgemeiner Kredit, Banken und Börsen und lehrt als Professor (FH) für Bankrecht und Finanzmarktregulierung an der Lauder Business School (LBS) in Wien. Darüber hinaus ist er Visiting Professor an der Webster Vienna Private University (WVPU) sowie Ehrenprofessor und Fakultätsmitglied an der Donau-Universität Krems (DUK), wo er das LL.M./MLS-Programm „Bank- und Kapitalmarktrecht im internationalen Kontext“ konzipierte. International ist er als Gastprofessor unter anderem in den USA oder Israel tätig. Zu seinen akademischen Abschlüssen zählt ein MBA von der California Lutheran University, ein LL.M. von der University of London sowie ein Dr. iur. und Mag. iur. von der Universität Graz.

„Hochkomplexe regulatorische Fragen“

Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper in Österreich: „Mit Armin Kammel gewinnen wir einen anerkannten Finanzmarktspezialisten, dessen tiefgreifendes regulatorisches Know-how unsere Beratungskompetenz maßgeblich erweitern wird. Seine Ernennung ist ein klares Signal für unser Engagement, Mandantinnen und Mandanten auch in hochkomplexen regulatorischen Fragen exzellent zu begleiten.“

Armin Kammel: „Ich freue mich, die bisherige Kooperation mit DLA Piper Österreich durch die Ernennung zum Of Counsel weiter zu vertiefen und mit meiner Expertise im Bereich Financial Services Regulatory Advisory unsere Mandantinnen und Mandanten effizient, interdisziplinär und mit viel praktischer Erfahrung zu begleiten.“