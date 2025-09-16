 Open menu
Bildung & Uni, Business, Personalia, Recht

Finanzrecht: DLA Piper macht Armin Kammel zum Of Counsel

Armin Kammel ©DLA Piper

Wien. DLA Piper ernennt Armin Kammel zum Of Counsel: Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Finanzmarktregulierung mit.

DLA Piper hat Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA, zum Of Counsel ernannt. Mit rund zwei Jahrzehnten Erfahrung in der internationalen Finanzmarktregulierung verstärke er das Team insbesondere in den Bereichen Wealth und Asset Management. Ein besonderer Fokus liegt laut Aussendung auf Investmentfonds, weiters im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht, der Krypto- und Zahlungsdiensteregulierung sowie Governance- und Compliance-Anforderungen für Führungskräfte.

Die Aufgaben

Kammel wird Teil der Litigation & Regulatory-Praxis des Wiener DLA Piper-Büros, die von Georg Krakow geleitet wird. Kammels Fokus auf Finanzregulierung ergänze das bestehende Leistungsportfolio von DLA Piper in Österreich und schaffe neue Synergien, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Praxisgruppen.

Als Of Counsel liege sein Beratungsschwerpunkt auf zentralen Themen der internationalen Finanzmarktregulierung – von Asset Management und Investmentfonds über Bank- und Wertpapieraufsicht bis hin zur Regulierung digitaler Finanzprodukte und strategischer Unternehmensfinanzierung. Diese Themengebiete waren in den letzten Jahren laufenden Veränderungen unterworfen und es werden voraussichtlich nicht die letzten gewesen sein.

Auch Fragen der Compliance, Fit & Proper-Anforderungen und Governance für Führungskräfte zählen laut den Angaben zu Kammels Portfolio. Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren war Armin Kammel in dieser Funktion über sein Unternehmen FS&R Excellence GmbH in Kooperation mit DLA Piper tätig und habe dabei maßgeblich zur Weiterentwicklung der regulatorischen Beratung beigetragen.

Die Laufbahn

Zu Kammels bisherigen beruflichen Stationen zählen neben jahrelanger Erfahrung im Bereich Financial Services Advisory unter anderem seine Tätigkeit als Head of Legal & International Affairs bei der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) sowie als Vorstandsmitglied der International Investment Funds Association (IIFA) und der European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Bis Oktober 2020 war er zudem stellvertretender Vorsitzender der IIFA.

Armin Kammel ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die Bereiche Allgemeiner Kredit, Banken und Börsen und lehrt als Professor (FH) für Bankrecht und Finanzmarktregulierung an der Lauder Business School (LBS) in Wien. Darüber hinaus ist er Visiting Professor an der Webster Vienna Private University (WVPU) sowie Ehrenprofessor und Fakultätsmitglied an der Donau-Universität Krems (DUK), wo er das LL.M./MLS-Programm „Bank- und Kapitalmarktrecht im internationalen Kontext“ konzipierte. International ist er als Gastprofessor unter anderem in den USA oder Israel tätig. Zu seinen akademischen Abschlüssen zählt ein MBA von der California Lutheran University, ein LL.M. von der University of London sowie ein Dr. iur. und Mag. iur. von der Universität Graz.

„Hochkomplexe regulatorische Fragen“

Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper in Österreich: „Mit Armin Kammel gewinnen wir einen anerkannten Finanzmarktspezialisten, dessen tiefgreifendes regulatorisches Know-how unsere Beratungskompetenz maßgeblich erweitern wird. Seine Ernennung ist ein klares Signal für unser Engagement, Mandantinnen und Mandanten auch in hochkomplexen regulatorischen Fragen exzellent zu begleiten.“

Armin Kammel: „Ich freue mich, die bisherige Kooperation mit DLA Piper Österreich durch die Ernennung zum Of Counsel weiter zu vertiefen und mit meiner Expertise im Bereich Financial Services Regulatory Advisory unsere Mandantinnen und Mandanten effizient, interdisziplinär und mit viel praktischer Erfahrung zu begleiten.“

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Marktbericht: Neue Merger und Takeover und ihre Berater
  2. Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt
  3. Marktbericht: Neue Emissionen und Finanzierungen & ihre Berater
  4. Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Colliers Österreich ernennt Martin Ofner zum Head of Research

ViennaEstate mit neuer Geschäftsführung für das Asset Management

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Steyr Arms macht Alexander Liess zum neuen CCO

Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

Marktbericht: Neue Merger und Takeover und ihre Berater

Finanzrecht: DLA Piper macht Armin Kammel zum Of Counsel

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Marktbericht: Neue Emissionen und Finanzierungen & ihre Berater

Kanzlei Schiefer holt Sylvia Cahtrin von Hesler für Digitalisierung

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

SteuerExpress: Rücktritt vom Zeitausgleich wegen Krankenstand, Krankenversicherungsbeiträge und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

TU Wien: Mehr Licht für Fortschritt in der Mikroskopie

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neu in Personalia:

Colliers Österreich ernennt Martin Ofner zum Head of Research

Finanzrecht: DLA Piper macht Armin Kammel zum Of Counsel

ViennaEstate mit neuer Geschäftsführung für das Asset Management

Steyr Arms macht Alexander Liess zum neuen CCO

Kanzlei Schiefer holt Sylvia Cahtrin von Hesler für Digitalisierung

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill