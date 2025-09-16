„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Wien. Der VKI ging gegen den Bestell-Button sowie drei Klauseln einer Online-Parfümerie vor und punktete beim Oberlandesgericht Wien.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Auftrag des Sozialministeriums die Online-Parfümerie Notino Deutschland und Österreich GmbH geklagt. Gegenstand der Klage waren u.a. drei Klauseln, wovon zwei Klauseln Maßnahmen zur „Direktwerbung“ regelten – unter anderem den Erhalt von Werbematerialien.

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien bestätigte laut Aussendung die Rechtsansicht des VKI und erklärte alle drei eingeklagten Klauseln für unzulässig; auch den Bestell-Button traf dieses Urteil (rechtskräftig).

Der Stein des Anstoßes