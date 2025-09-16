 Open menu
Bildung & Uni, Business, Motor

Petra Preining wird CFO von KTM und Pierer Mobility AG

Petra Preining ©Julia Trampusch

Motor & Management. Petra Preining wird CFO im Vorstand der Pierer Mobility AG und der KTM AG. Zuvor war sie bei AT&S, Deloitte u.a.

Petra Preining verstärkt als neue Chief Financial Officer den Vorstand der Pierer Mobility AG und der KTM AG, so eine Aussendung. Die Bestellung der CFO bis 31. Dezember 2028 folge dem Beschluss des Aufsichtsrats, den Vorstand um diese Position zu erweitern.

Die Aufgaben

Petra Preining übernimmt konkret mit 16. September 2025 die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations und IT. Sie war zuvor seit 2022 als CFO der börsenotierten AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG tätig, davor in gleicher Position bei der börsenotierten Semperit AG Holding. Darüber hinaus hat sie verschiedene leitenden Funktionen innerhalb der B&C-Gruppe ausgeübt.

Frühere berufliche Stationen waren u.a. Deloitte, Kraft Foods und Unilever. Petra Preining hat Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien studiert und fungiert aktuell als Aufsichtsrätin der Frequentis AG.

Das Statement

Gottfried Neumeister, CEO der Pierer Mobility AG: „Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben. Die Berufung des CFO in den Vorstand ist ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen. Mit der Expertise und Weitsicht von Frau Preining sind wir überzeugt, dass wir unser Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen und das Vertrauen unserer Partner, Kunden, Händler und Lieferanten weiter stärken.“

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Rath AG macht Christian Morawetz zum neuen COO
  2. Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO
  3. Autosparte von GF mit 2.500 Jobs geht an Nemak aus Mexiko: Die Berater
  4. STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

ViennaEstate mit neuer Geschäftsführung für das Asset Management

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Steyr Arms macht Alexander Liess zum neuen CCO

Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT

Pernod Ricard Austria macht Christopher Robl zum neuen Chef

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Marktbericht: Neue Emissionen und Finanzierungen & ihre Berater

Kanzlei Schiefer holt Sylvia Cahtrin von Hesler für Digitalisierung

IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields

In zwei Wochen startet der Compliance Solutions Day 2025

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

SteuerExpress: Rücktritt vom Zeitausgleich wegen Krankenstand, Krankenversicherungsbeiträge und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

TU Wien: Mehr Licht für Fortschritt in der Mikroskopie

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neu in Personalia:

ViennaEstate mit neuer Geschäftsführung für das Asset Management

Steyr Arms macht Alexander Liess zum neuen CCO

Kanzlei Schiefer holt Sylvia Cahtrin von Hesler für Digitalisierung

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill