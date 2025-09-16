Petra Preining wird CFO von KTM und Pierer Mobility AG

Motor & Management. Petra Preining wird CFO im Vorstand der Pierer Mobility AG und der KTM AG. Zuvor war sie bei AT&S, Deloitte u.a.

Petra Preining verstärkt als neue Chief Financial Officer den Vorstand der Pierer Mobility AG und der KTM AG, so eine Aussendung. Die Bestellung der CFO bis 31. Dezember 2028 folge dem Beschluss des Aufsichtsrats, den Vorstand um diese Position zu erweitern.

Die Aufgaben

Petra Preining übernimmt konkret mit 16. September 2025 die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations und IT. Sie war zuvor seit 2022 als CFO der börsenotierten AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG tätig, davor in gleicher Position bei der börsenotierten Semperit AG Holding. Darüber hinaus hat sie verschiedene leitenden Funktionen innerhalb der B&C-Gruppe ausgeübt.

Frühere berufliche Stationen waren u.a. Deloitte, Kraft Foods und Unilever. Petra Preining hat Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien studiert und fungiert aktuell als Aufsichtsrätin der Frequentis AG.

Das Statement

Gottfried Neumeister, CEO der Pierer Mobility AG: „Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben. Die Berufung des CFO in den Vorstand ist ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen. Mit der Expertise und Weitsicht von Frau Preining sind wir überzeugt, dass wir unser Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen und das Vertrauen unserer Partner, Kunden, Händler und Lieferanten weiter stärken.“