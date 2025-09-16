 Open menu
Business, Personalia

ViennaEstate mit neuer Geschäftsführung für das Asset Management

©ejn

Immo-Unternehmen. Victoria Reichard und Stephan Hochleitner verwalten künftig das Immobilienportfolio der ViennaEstate Immobilien AG.

Bei der ViennaEstate Immobilien AG wird eine neue Geschäftsführung für das Immobilienmanagement ernannt, so eine Aussendung: Victoria Reichard leitet künftig die ViennaEstate Asset Management GmbH gemeinsam mit Stephan Hochleitner. Die beiden verfügen über Expertise in Bewertung, Projektbegleitung und strategischem Immobilienmanagement, heißt es dazu.

Die Laufbahn

Victoria Reichard gehört seit 2021 zum Team der ViennaEstate, Stephan Hochleitner gestalte die Zukunft der ViennaEstate Gruppe seit 2023 mit. Laut den Angaben verfügt die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Beschäftigten über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management.

