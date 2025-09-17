Austro-Manager Daniel Riedl verlässt Chefetage von Vonovia SE / BUWOG

Immobilien & Management. Daniel Riedl verlässt den Vorstand des deutschen Immobilienriesen Vonovia SE, zu dem die österreichische BUWOG seit 2018 gehört.

Daniel Riedl verlasse zum 31. Mai 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen den Vorstand der Vonovia SE, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, teilt der Konzern in einer Aussendung mit.

Damit kommt es in der Chefetage des größten Wohnimmobilien-Players zu einem prägnanten Umbau: Die Vonovia SE mit Zentrale in Bochum ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, mit insgesamt 533.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich. Ihre Österreich-Tochter BUWOG verwaltet davon knapp 55.000 Wohnungen.

Der Übergang

Daniel Riedl werde seinen Vertrag als Chief Development Officer bis 31. Mai 2026 erfüllen, strebe darüber hinaus jedoch keine Verlängerung an. Er werde damit auch seine Tätigkeit für die BUWOG, die er 21 Jahre in verschiedenen Rollen begleitet und geführt hat, zurücklegen.

Im Auftrag des Vonovia-Vorstands werde Riedl über die Laufzeit seines Vorstandsvertrags hinaus Aufsichtsratsmandate bei Unternehmen wie Gropyus und Quarterback wahrnehmen. Damit bleibe er Vonovia weiterhin verbunden.

Die BUWOG Group GmbH mit Standorten in Wien, Villach, Graz und Salzburg werde wie gewohnt von Kevin Töpfer und Andreas Holler als Geschäftsführer weitergeführt, heißt es.

Die Statements

Vonovia-Aufsichtsratspräsidentin Clara C. Streit wird zitiert: „Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder danke ich Daniel Riedl sehr herzlich für seine Arbeit in den vergangenen acht Jahren. Als Chief Development Officer hat er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Er hat das Development sicher durch die Integration und die Baukrise geführt. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg für seine persönliche und berufliche Zukunft. Das Development ist seit 2018 ein zentraler Baustein für das Wachstum von Vonovia, und der Aufsichtsrat wird sich nun rechtzeitig um eine geeignete Nachfolge von Daniel Riedl bemühen.“

Daniel Riedl: „Als ich vor fast acht Jahren mit der Übernahme der BUWOG in den Vorstand der Vonovia berufen wurde, habe ich nicht damit gerechnet, so lang hier meinen Beitrag leisten zu können. Nun ist es an der Zeit für eine neue berufliche Phase, in der ich meine gesammelten Erfahrungen als DAX- und ATX5-Vorstand in der Beratung und in der Übernahme diverser Mandate einbringen werde.“

Nach acht Jahren bei Vonovia verlasse er „das Unternehmen mit einem Gefühl der Wehmut und der Vorfreude. Gemeinsam haben wir immens viel erreicht und können sehr stolz auf unsere Erfolge sein. Ich danke dem Vorstand sowie allen Kolleginnen und Kollegen herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit – ganz speziell natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BUWOG in Deutschland und Österreich. Zugleich freue ich mich auf die spannenden neuen Aufgaben, die nun vor mir liegen“, so Daniel Riedl weiter.

„Neubau bleibt Teil der Wachstumsstrategie“

Vonovia-CEO Rolf Buch: „Mit großem Bedauern habe ich die Entscheidung von Daniel Riedl aufgenommen. Im Namen des gesamten Vorstands und auch persönlich danke ich ihm schon jetzt herzlich für die stets professionelle und engagierte Zusammenarbeit. Seit seinem Eintritt in den Vorstand hat unser Unternehmen bedeutende Fortschritte gemacht, insgesamt mehr als 18.000 neue Wohnungen gebaut und ist sogar in den seriellen Neubau eingestiegen. Der Neubau ist auch künftig ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie. Für seine künftigen beruflichen Herausforderungen wünsche ich Daniel Riedl viel Erfolg und alles Gute.“