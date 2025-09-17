 Open menu
Bildung & Uni

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Linz. Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin Maria Reitter-Kollmann leitet künftig die Kunstsammlung des Landes Oberösterreich.

Mit 3. November 2025 tritt die Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin Mag.a Dr.in Maria Reitter-Kollmann die Leitung der Kunstsammlung des Landes Oberösterreich an, so eine Aussendung. Sie folgt auf Anneliese Geyer, die mit 30. September 2025 nach 14 Jahren in dieser Position in Pension geht. Die neue Kunst-Chefin habe sich im Hearing unter insgesamt neun eingeladenen Kandidat:innen durchgesetzt.

Die Laufbahn

Reitter-Kollmann hat nach ihrem Studium für Betriebswirtschaftslehre an der JKU Linz und ihrem Doktorat an der Katholischen Privat-Universität Linz (Dissertation: „Mondbär und Messinokeks = Art Brut? Eine kritische Revision eines kunsthistorischen Begriffes sowie eine kunstwissenschaftliche Verortung der Kunst von Menschen mit Behinderungen“) u.a. bei der OÖ Landes-Kultur GmbH als freie wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet.

Seit 2005 leitet sie das Marketing & Veranstaltungsmanagement der Caritas OÖ und fungiert als Kuratorin der Galerie „Raum der Mitte“. Sie ist laut den Angaben auch als freie Kuratorin tätig, mit Symposien zur zeitgenössischen Kunst, Kunsttalks und Kunstprojekten sowie Ausstellungen.

„Moderne Kunst mit OÖ-Bezug“

„Mit Maria Reitter-Kollmann ist es uns gelungen, eine namhafte Expertin der oberösterreichischen Kunstszene für die Leitung der Kunstsammlung des Landes Oberösterreich zu gewinnen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer: „So wird sichergestellt, dass die Kunstsammlung auch künftig zeitgenössischer Kunst mit Oberösterreichbezug eine attraktive Plattform bietet, sie sammelt, ausstellt und auch verleiht.“

„Wir freuen uns, dass es ein so reges Interesse an dem Posten der Leitung der Kunstsammlung gegeben hat“, so Landeskulturdirektorin Margot Nazzal: „Von den vielen internen und externen Bewerberinnen und Bewerbern konnten wir neun zum Hearing einladen, in dem sich Maria Reitter-Kollmann klar als Favoritin herauskristallisiert hat.“

