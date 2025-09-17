 Open menu
Business, Personalia, Recht

Freshfields macht Konrad Gröller zum neuen Kontinentaleuropa-Chef

©ejn

Law Firms. Freshfields befördert Konrad Gröller aus dem Wiener Büro zum Regional Managing Partner for Continental Europe (CE).

Konrad Gröller, zuvor Managing Partner des Österreich-Büros von Freshfields, tritt sein neues Amt laut Aussendung mit 1. Oktober 2025 an. Er folgt damit auf Markus Paul, der das CE-Business sehr erfolgreich für viele Jahre geleitet habe.

Ein M&A-Profi folgt auf einen Private Equity-Spezialisten

Der scheidende CE-Chef Markus Paul gehört der Private Equity-Sparte von Freshfields an und werde weiterhin seine Klienten betreuen. Zu den aktuellen Transaktionen unter seiner Mitwirkung gehöre etwa das von Blackstone und Permira durchgeführte „Joint Take Private“ der Online-Werbeplattform Adevinta, sowie das Angebot von Permira und Nordic Capital für Bavarian Nordic.

Sein Nachfolger Konrad Gröller ist M&A-Spezialist, hat bisher das Wiener Büro geleitet und werde künftig für die Aktivitäten und strategischen Initiativen von Freshfields in der Region verantwortlich sein. Seine eigenen Klienten will Gröller, wie das üblich ist, auch in der neuen Rolle weiterhin betreuen. Zu diesen gehören laut den Angaben die Unternehmerfamilien Porsche und Flick, weiters Corporates wie Nippon Express, Suzano und EVN.

Die Statements

Freshfields Senior Partner Georgia Dawson: „We are delighted to have Konrad Gröller step into this leadership role. His strategic vision and deep understanding of the continental European region will be invaluable as we continue to strengthen our presence and capabilities in the region. I would also like to thank Markus Paul for his strong leadership over so many years.“

Gröller: „I am honored to assume this role and grateful for the trust the partnership has placed in me. I look forward to working closely with our talented teams across continental Europe to build upon our strong track record and navigate the transformative opportunities ahead for our clients and our firm.“

Karsten Wöckener Credit White & Case

