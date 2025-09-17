 Open menu
Taylor Wessing macht David Konrath zum Partner in Österreich

David Konrath ©Taylor Wessing

Wien. David Konrath (38) kehrt als Partner zu Taylor Wessing zurück. Zuvor hat er den Bereich Competition bei EY Law geleitet.

Taylor Wessing Österreich freut sich in einer Aussendung über die Rückkehr von David Konrath in das Wiener Office. Nach seiner Tätigkeit als Leiter des Bereichs Competition bei EY Law verstärke er ab sofort wieder das Competition & Compliance-Team – diesmal in der Rolle als Partner.

Die Rückkehr

Von 2013 bis 2021 war Konrath bereits Teil des Wiener Teams, zunächst als Associate, später als Senior Associate. Er ist Spezialist für Kartell- und Wettbewerbsrecht, von der Vertretung in Kartellverfahren (Hausdurchsuchungen, Kronzeugenanträge, Geldbußenverfahren, kartellrechtlicher Schadenersatz) über die Fusionskontrolle bis hin zum Beihilferecht und Foreign Subsidies Regulation. Weitere Themen seien die Ausgestaltung von Kooperationen und Vertriebssystemen, Fragen des Marktbeherrschungsmissbrauchs sowie die kartellrechtliche Compliance und Investitionskontrolle.

Das Wiedersehen

David Konrath wird zitiert: „Für mich ist die Rückkehr zu Taylor Wessing ein besonderer Schritt, der sich wie ein berufliches Nachhausekommen anfühlt. Es ist spannend, an bewährte Zusammenarbeit anzuknüpfen und meine Expertise und Erfahrungen zum Vorteil unserer Mandant:innen einzubringen. Ich freue mich darauf, die Praxisgruppe gemeinsam mit meinem Team weiter zu stärken.“

Martin Eckel, CEE Head of Competition & Compliance bei Taylor Wessing: „Für uns ist es eine große Freude, David Konrath wieder im Team zu haben. Er vereint tiefes Know-how im Wettbewerbsrecht mit wertvoller internationaler Erfahrung – von beidem werden unsere Mandant:innen profitieren können.“

