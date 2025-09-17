Zwei neue Partner bei Kanzlei FSM: Einmal extern, einmal inhouse

Wirtschaftskanzleien. Bei FSM Rechtsanwälte werden Karin Bruchbacher (41) und Alexander Hock (31) zu Partnern ernannt.

FSM Rechtsanwälte erweitern laut einer Aussendung mit Karin Bruchbacher und Alexander Hock das Partnerteam.

Für Datenschutz, IT und KI

Mit Karin Bruchbacher habe man eine Expertin für Datenschutz & KI als neue Partnerin gewonnen. Ihre Themen sind demnach Commercial und Compliance, Datenschutz und Beratung im Zusammenhang mit IT und Künstlicher Intelligenz (KI).

Bruchbacher war u.a. von 2016 bis 2019 in der Corporate-Praxisgruppe von PHH rund um Hannes Havranek tätig und hatte bei KPMG Law die Leitung der Praxisgruppen Datenschutz/IT/IP und Commercial und Wettbewerbsrecht inne. Anfang 2023 wurde sie zur Partnerin ernannt.

„Karin Bruchbacher nun bei FSM an Bord zu haben, freut mich persönlich ganz besonders, da wir bereits in der Vergangenheit sehr gut und erfolgreich zusammen gearbeitet haben. Karin Bruchbacher wird unsere Kompetenz in den Bereichen Datenschutz, Compliance und KI-Recht stärken“, so Hannes Havranek, heute Partner bei FSM Rechtsanwälte (er wechselte 2019 von PHH zu der Kanzlei). Bruchbacher: „Der rechtliche Rahmen für Künstliche Intelligenz befindet sich in rasanter Entwicklung – umso wichtiger ist es, Unternehmen bei der Umsetzung verantwortungsvoller digitaler Strategien kompetent zu begleiten.“

Alexander Hock wird inhouse befördert

Ebenso wurde Alexander Hock zum Partner bei FSM Rechtsanwälte ernannt. Der gebürtige Wiener ist seit der Gründung der Kanzlei fixer Bestandteil des Teams. Als Rechtsanwalt ist er auf Konfliktmanagement, Wohn- und Bestandrecht sowie allgemeines Zivilrecht spezialisiert. Er leitet bei FSM den Bereich Litigation, der maßgeblich von ihm aufgebaut wurde, und verantworte im Team Immobilienrecht das Bestandrecht.

„Alexander Hock ist nicht nur ein versierter Profi und unterstützt unsere Mandant:innen seit der ersten Minute mit großartiger fachlicher Expertise und klarem Blick für Lösungen, sondern auch ein echter Teamplayer und echtes Vorbild für unseren Nachwuchs. Ich freue mich ausgesprochen, ihn nun auf Partnerebene an meiner Seite zu wissen“, so Benedikt Stockert, Partner bei FSM Rechtsanwälte.

Hock studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien, wo er auch das berufsbegleitende Masterstudium „Wohn- und Immobilienrecht“ absolvierte. Seit 2021 ist er gemeinsam mit Stockert Co-Host des FSM Immo-Podcasts.