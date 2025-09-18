Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Wien. Kanzlei Cerha Hempel hat gemeinsam mit dem Startup Codara ein KI-gestütztes Regulatory Monitoring Tool entwickelt: Es soll kontinuierlich Quellen wie RIS überwachen.

Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel hat laut einer Aussendung gemeinsam mit dem Wiener KI-Startup Codara ein KI-gestützte Regulatory Monitoring Tool entwickelt – „Codara Regulatory Monitoring“. Dieses soll für Unternehmen kontinuierlich relevante Rechtsquellen überwachen – vom Bundes-Rechtsinformationssystem RIS über Findok bis zu EUR-Lex-Datenbanken.

Was das Tool kann

Das System verarbeite wöchentlich über 1.000 Rechtsdokumente und nutze speziell auf Rechtstexte trainierte KI-Modelle, um Halluzinationen zu minimieren und entsprechende Genauigkeit sicherzustellen. Änderungen werden identifiziert, analysiert und mit Zusammenfassungen sowie konkreten Handlungsempfehlungen aufbereitet. Auf „Dashboards“ werden Compliance-Aktivitäten nach Rechtsgebieten und Abteilungen übersichtlich sortiert, ein integriertes Audit-Log dokumentiere alle Aktivitäten und Entscheidungen.

Bei Bedarf: Human in the Loop

Darüber hinaus biete Cerha Hempel zusätzlich einen Managed Service an, bei dem alle AI-generierten Handlungsempfehlungen geprüft und validiert werden – für höchste Rechtssicherheit, wie es heißt.

„Wir freuen uns, an diesem hochinnovativen Projekt im Bereich Legal AI mitzuwirken und da- mit einen messbaren Mehrwert für Compliance-Prozesse in Unternehmen zu schaffen“, so Hans Kristoferitsch, Partner bei Cerha Hempel und Projektverantwortlicher. Bernhard Landrichter, Geschäftsführer bei Codara: „Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Cerha Hempel konnten wir ein Compliance Tool schaffen, das rechtliche Präzision mit technischer Innovation vereint.“