ESG im Westen: Ausbau erneuerbarer Energie in Österreich schreitet voran

Flugdach mit Solaranlage_(c) Albus Salzburg
Solaranlage am Dach des Betriebshofs von Albus (© Albus Salzburg)

Salzburg/Oberösterreich. Aktuelle Beispiele von Albus, Verbund und oekostrom zeigen, dass weiterhin in klimaschutzfreundliche Energie investiert wird.

Sein Klimaschutzziel für 2030 könnte Österreich zwar verfehlen, doch speziell bei erneuerbarer Energie tut sich viel: Investitionen in Photovoltaik, Pumpspeicherkraftwerke und sogenannte Agro-Photovoltaik beweisen das. Dafür gibt es gleich 3 aktuelle Beispiele: So investiert Albus Salzburg rund 3,5 Millionen Euro in eine neue Ladeinfrastruktur für E-Busse. Am Betriebshof des Unternehmens erzeugen rund 1.700 Photovoltaik-Module künftig bis zu 1,42 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr zur Versorgung der Elektrobus-Flotte. Unterstützt wurde das Vorhaben mit Fördermitteln des Landes Salzburg in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro.

Bis Ende 2028 soll die Zahl der emissionsfreien Busse in Salzburg auf etwa 80 steigen. Damit werde die Mobilitätswende im öffentlichen Verkehr vorangetrieben, heißt es in einer Aussendung. Unterstützt wurde das Vorhaben mit Fördermitteln des Landes Salzburg in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro.

Fortschritte bei Speicher und Wasserkraft

Ein weiteres Beispiel ist die Inbetriebnahme des Pumpspeicherkraftwerks Limberg III in Kaprun durch den Verbund. Mit einer Turbinenleistung von 480 Megawatt ist es das modernste Kraftwerk dieser Art in Österreich und soll einen Beitrag zur Netzstabilität leisten, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt. Durch technische Innovationen könne das Kraftwerk seine volle Leistung in wenigen Minuten abrufen und damit schwankende Erzeugung aus Wind- und Sonnenkraft ausgleichen. Die Erweiterung des Speichervolumens und umfangreiche ökologische Maßnahmen würden außerdem die Biodiversität in der Region fördern.

Photovoltaik in Oberösterreich

Beispiel Nummer 3: In Oberösterreich treibt die oekostrom AG den Ausbau von Agri-Photovoltaikanlagen voran. In Höhnhart entsteht ein neues Solarkraftwerk mit einer Leistung von 7,8 Megawatt-Peak, das jährlich rund 3.000 Haushalte mit Strom versorgen wird. Neben der Stromerzeugung bleibt die Fläche für die Landwirtschaft nutzbar – das sei ein Vorbild für die Verbindung von Energieproduktion und landwirtschaftlicher Nutzung, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Anlage trägt zur Einsparung von etwa 1.700 Tonnen CO₂ pro Jahr bei. Bis 2030 soll der Anteil von Sonnenstrom um das Zehnfache steigen – allein in Oberösterreich wurden 2024 rund 25.000 neue PV-Anlagen errichtet.

