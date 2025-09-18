 Open menu
Business, Tech

Österreich zählt zu den innovativsten Ländern – bei knapper Kasse

©ejn

Wien. Bei den Innovationsleistungen nimmt Österreich den 19. Rang unter allen Staaten der Welt ein. Es mangelt allerdings weiterhin an Risikokapital.

Österreich gehört weiterhin zu den führenden Innovationsstandorten und erreicht im „Global Innovation Index 2025“ den 19. Rang unter 139 bewerteten Ländern. Die von WIPO (World Intellectual Property Organization, gehört zur UNO), der Business School INSEAD und der Cornell University durchgeführte Untersuchung bewertet die Innovationsleistung von rund Volkswirtschaften weltweit anhand von 78 Indikatoren, etwa Infrastruktur, Markt- und Geschäftskompetenz sowie Wissenserzeugung und kreative Outputs.

Österreich als Innovationsführer

Im Index für 2025 wird Österreich als einer von 25 weltweiten „Innovationsführern“ dargestellt. Die solide Platzierung würde stabile Leistungen in Forschung und Entwicklung sowie bei technischen Patenten und dem Ausbau grundlegender Infrastruktur widerspiegeln, meint das Österreichische Patentamt in einer Aussendung. Fakt ist: Über die vergangenen Jahre konnte sich Österreich konstant in der internationalen Spitzengruppe halten; seit 2020 stets zwischen Platz 17 und 19.

Mangel an Risikokapital

Dennoch zeigten die Ergebnisse für das laufende Jahr einen Rückschritt bei der Verfügbarkeit von Risikokapital. Die Analyse belegt, dass insbesondere junge innovative Unternehmen in Österreich Probleme bei der Beschaffung von Wagniskapital haben. Ein Rückgang der Venture-Capital-Deals um knapp 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wirkt sich negativ auf die Bewertung aus.

Start-ups stehen dadurch vor besonderen Herausforderungen in der Finanzierung ihres Wachstums und ihrer Entwicklungen. Mit dem Programm IP Finance soll nun aber die Berücksichtigung nicht-physischer Vermögenswerte wie Patente in Unternehmensbilanzen erleichtert werden, heißt es seitens des Patentamts. Im Vorjahr haben Österreicherinnen und Österreicher hierzulande 2.177 Patente angemeldet – ein leichtes Minus zu 2023(2.242 Patente).

