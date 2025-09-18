 Open menu
Business, Finanz, Personalia

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Andreas Zakostelsky, Martin Vörös, Michaela Attermeyer, Christian Reiss ©Richard Tanzer / VBV

Altersvorsorge. Christian Reiss zieht neu in den Vorstand der VBV-Vorsorgekasse ein. Damit werde die Zusammenführung von Kunden & Vertrieb abgeschlossen.

Mit 1. Oktober 2025 wird der Vorstand der VBV-Vorsorgekasse um eine Person ausgebaut, so eine Aussendung: Christian Reiss wurde zusätzlich zu seinem bestehenden Mandat in der Pensionskasse auch zum Vorstand in der Vorsorgekasse bestellt. Damit werde die zu Jahresbeginn initiierte Zusammenführung aller Agenden rund um das Thema Kunden & Vertrieb in einer Vorstandszuständigkeit abgeschlossen.

Die Laufbahn

Christian Reiss ist bereits seit 1. September 2024 Mitglied des Vorstandes in der VBV-Pensionskasse. Er verfüge über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und war in verschiedenen Managementfunktionen in der Erste Group Bank AG tätig. Zuletzt hatte er dort die gruppenweite Verantwortung für die Entwicklung und den Vertrieb von strukturierten Wertpapierprodukten sowie das Brokerage-Geschäft inne.

Die VBV-Gruppe sieht sich als Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich – sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

„Zusammenlegung der Bereiche“

„Die Zusammenführung der Kunden- und Vertriebsagenden über alle VBV-Gesellschaften hinweg in den Händen von Christian Reiss ist ein konsequenter Schritt, um unsere Marktpräsenz weiter zu stärken und Synergien optimal zu nutzen“, so Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe: „Wir haben diese ganzheitliche Betreuung unserer Kunden gemeinsam mit Christian Reiss bereits im Vorjahr mit der Zusammenlegung der Bereiche rund um Kunden- und Vertriebsagenden begonnen und setzen nun weitere Schritte im Sinne eines noch besseren Service für unsere Kunden.“

Das Vorstandsteam der VBV-Vorsorgekasse AG besteht somit ab 1.10.2025 aus Andreas Zakostelsky (CEO), Martin Vörös (CFO), Michaela Attermeyer (Mitglied des Vorstandes für den Bereich Veranlagung) und Christian Reiss (Mitglied des Vorstandes für den Bereich Kunden & Vertrieb).

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Austro-Manager Daniel Riedl verlässt Chefetage von Vonovia SE / BUWOG
  2. Petra Preining wird CFO von KTM und Pierer Mobility AG
  3. Rath AG macht Christian Morawetz zum neuen COO
  4. Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Österreich zählt zu den innovativsten Ländern – bei knapper Kasse

Austro-Manager Daniel Riedl verlässt Chefetage von Vonovia SE / BUWOG

Wenn die KI für den Vertrieb unwillige Neukunden simuliert

Das Gewicht der EU-Ver­packungs­ver­ord­nung PPWR wird unterschätzt

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

Freshfields macht Konrad Gröller zum neuen Kontinentaleuropa-Chef

Zwei neue Partner bei Kanzlei FSM: Einmal extern, einmal inhouse

Taylor Wessing macht David Konrath zum Partner in Österreich

Marktbericht: Neue Merger und Takeover und ihre Berater

Finanzrecht: DLA Piper macht Armin Kammel zum Of Counsel

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

SteuerExpress: Rücktritt vom Zeitausgleich wegen Krankenstand, Krankenversicherungsbeiträge und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Neu in Personalia:

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Freshfields macht Konrad Gröller zum neuen Kontinentaleuropa-Chef

Zwei neue Partner bei Kanzlei FSM: Einmal extern, einmal inhouse

Taylor Wessing macht David Konrath zum Partner in Österreich

Colliers Österreich ernennt Martin Ofner zum Head of Research

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Wenn die KI für den Vertrieb unwillige Neukunden simuliert

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB