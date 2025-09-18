VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Altersvorsorge. Christian Reiss zieht neu in den Vorstand der VBV-Vorsorgekasse ein. Damit werde die Zusammenführung von Kunden & Vertrieb abgeschlossen.

Mit 1. Oktober 2025 wird der Vorstand der VBV-Vorsorgekasse um eine Person ausgebaut, so eine Aussendung: Christian Reiss wurde zusätzlich zu seinem bestehenden Mandat in der Pensionskasse auch zum Vorstand in der Vorsorgekasse bestellt. Damit werde die zu Jahresbeginn initiierte Zusammenführung aller Agenden rund um das Thema Kunden & Vertrieb in einer Vorstandszuständigkeit abgeschlossen.

Die Laufbahn

Christian Reiss ist bereits seit 1. September 2024 Mitglied des Vorstandes in der VBV-Pensionskasse. Er verfüge über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und war in verschiedenen Managementfunktionen in der Erste Group Bank AG tätig. Zuletzt hatte er dort die gruppenweite Verantwortung für die Entwicklung und den Vertrieb von strukturierten Wertpapierprodukten sowie das Brokerage-Geschäft inne.

Die VBV-Gruppe sieht sich als Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich – sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

„Zusammenlegung der Bereiche“

„Die Zusammenführung der Kunden- und Vertriebsagenden über alle VBV-Gesellschaften hinweg in den Händen von Christian Reiss ist ein konsequenter Schritt, um unsere Marktpräsenz weiter zu stärken und Synergien optimal zu nutzen“, so Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe: „Wir haben diese ganzheitliche Betreuung unserer Kunden gemeinsam mit Christian Reiss bereits im Vorjahr mit der Zusammenlegung der Bereiche rund um Kunden- und Vertriebsagenden begonnen und setzen nun weitere Schritte im Sinne eines noch besseren Service für unsere Kunden.“

Das Vorstandsteam der VBV-Vorsorgekasse AG besteht somit ab 1.10.2025 aus Andreas Zakostelsky (CEO), Martin Vörös (CFO), Michaela Attermeyer (Mitglied des Vorstandes für den Bereich Veranlagung) und Christian Reiss (Mitglied des Vorstandes für den Bereich Kunden & Vertrieb).