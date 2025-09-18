Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele

Linz. Bei Kanzlei Haslinger / Nagele ist Anwältin Leonie Müller neu im Mergers & Acquisitions (M&A)-Team. Roman Büchel avanciert intern.

Mit September 2025 werde der Bereich Mergers and Acquisitions rund um die Partner:innen Johanna Fischer-Proier, Julia Goth, Daniela Huemer und Christoph Szep bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte ausgebaut, so eine Aussendung: Mit Leonie Müller wechsle eine Anwältin mit mehrjähriger Erfahrung bei namhaften deutschen Kanzleien nach Linz. Zudem steige Roman Büchel aus den eigenen Reihen zum Rechtsanwalt auf.

Die beiden Neuen

Nach dem Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg arbeitete Leonie Müller über zehn Jahre in zwei internationalen Rechtsanwaltskanzleien in Frankfurt, heißt es weiter. 2024 schloss sie die Ausbildung als zertifizierte Mentorin ab. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liege im Banking/Finance-Bereich bei meist grenzüberschreitenden, strukturierten Finanzierungen sowie im Bereich Corporate und M&A, ergänzt durch Konfliktmanagement bzw. Mediation.

Roman Büchel begann bereits während seines Studiums der Rechtswissenschaften in Linz im Rahmen eines Practice4Jus-Praktikums bei Haslinger / Nagele. Zu den weiteren Karrierestationen gehören eine Wirtschaftskanzlei in Linz und eine Big Four-Wirtschaftsprüfungskanzlei.

2021 stieg er als Rechtsanwaltsanwärter bei Haslinger / Nagele ein. Zuletzt betreute Büchel insbesondere nationale und internationale M&A-Projekte und verfügt auch über einen IT-Background, heißt es dazu.