Bildung & Uni, Personalia, Recht

Anwalt mit 27: Isaak Schnarrer avanciert bei DLA Piper

Isaak Schnarrer ©DLA Piper

Wirtschaftskanzleien. Isaak Schnarrer ist jetzt Anwalt im Litigation & Regulatory Team des Wiener DLA Piper Büros. Er ist mit 27 einer der jüngsten Rechtsprofis in Österreich.

Die internationale Wirtschaftskanzlei DLA Piper hat Zuwachs in ihrem Team an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, so eine Aussendung. Isaak Schnarrer, neu im Litigation & Regulatory Team unter der Leitung von Georg Krakow, zähle mit 27 zu den jüngsten Anwälten Österreichs.

Die Laufbahn

Isaak Schnarrer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und arbeitete vor seiner Tätigkeit bei DLA Piper in Wiener Kanzleien. Sein Fokus liegt auf Litigation, insbesondere im Zusammenhang mit Wirtschaftsstrafrecht. Schnarrer verfüge über langjährige Erfahrung in der Prozessführung und berate Unternehmen und Privatpersonen in komplexen strafrechtlichen Fragen, vor allem in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Compliance-Angelegenheiten und internen Ermittlungen.

„Ich gratuliere Isaak Schnarrer herzlich zu seiner Angelobung. Als Rechtsanwalt wird er seine fachliche Kompetenz und seine präzise, zielorientierte Arbeitsweise noch stärker einbringen – davon werden unsere Mandantinnen und Mandanten direkt profitieren. Ich freue mich, dass mit Isaak nicht nur ein hervorragender Jurist, sondern auch ein menschlich überzeugender Teamplayer zu unserem Team zählt“, so Georg Krakow, Partner und Head der Litigation & Regulatory Praxis bei DLA Piper in Österreich.

Schreiben Sie einen Kommentar

