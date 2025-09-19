Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Österreich. Prokuristen können – ähnlich wie Geschäftsführer – für ausständige Steuern ihres Unternehmens haften. Auf die entsprechende VwGH-Entscheidung macht Anwalt Franz Althuber aufmerksam.

Im Gegensatz zu den Geschäftsführern stehen Prokuristen in der Unternehmenshierarchie weniger hoch oben, mit geringerem Handlungsspielraum und weniger Verantwortung: So sind sie beispielsweise zur Vertretung der Firma gegenüber dem Finanzamt nicht verpflichtet.

Dennoch können auch Prokuristen ähnlich wie die Geschäftsführer unter Umständen für ausständige Steuern der Firma haften, warnt der auf Steuerthemen spezialisierte Anwalt Franz Althuber (Kanzlei Althuber, Spornberger & Partner) auf LinkedIn.

Die Entscheidung

Der österreichische Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat im Juni eine entsprechende Feststellung getroffen (VwGH 25.6.2025, Ro 2023/13/0020), macht Althuber aufmerksam. Die Fachdiskussion neigte zuvor zur Annahme, dass Prokuristen vom Fiskus eher keine Gefahr droht – so etwa KPMG 2023.

Grundlage der aktuellen VwGH-Entscheidung ist die steuerrechtliche Ausfallshaftungsbestimmung des § 9 BAO für rückständige Abgaben einer Kapitalgesellschaft, so der Anwalt. Auch rechtsgeschäftlich bevollmächtigte Vertreter der Gesellschaft haften demnach potenziell.

Prokuristen tragen künftig in solchen Fällen also ein erhöhtes Haftungsrisiko, jedenfalls aus steuerrechtlicher Sicht, so Althuber. Es bleibe zwar abzuwarten, wie sehr dieses tatsächlich schlagend wird; die weit verbreitete Ansicht, dass Prokuristen im Fall der Insolvenz ihres Unternehmens von der Steuerseite her kein Unheil drohen könne, sei aber hinfällig.