 Open menu
Business, Recht, Steuer

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Franz Althuber ©Matern / feel image

Österreich. Prokuristen können – ähnlich wie Geschäftsführer – für ausständige Steuern ihres Unternehmens haften. Auf die entsprechende VwGH-Entscheidung macht Anwalt Franz Althuber aufmerksam.

Im Gegensatz zu den Geschäftsführern stehen Prokuristen in der Unternehmenshierarchie weniger hoch oben, mit geringerem Handlungsspielraum und weniger Verantwortung: So sind sie beispielsweise zur Vertretung der Firma gegenüber dem Finanzamt nicht verpflichtet.

Dennoch können auch Prokuristen ähnlich wie die Geschäftsführer unter Umständen für ausständige Steuern der Firma haften, warnt der auf Steuerthemen spezialisierte Anwalt Franz Althuber (Kanzlei Althuber, Spornberger & Partner) auf LinkedIn.

Die Entscheidung

Der österreichische Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat im Juni eine entsprechende Feststellung getroffen (VwGH 25.6.2025, Ro 2023/13/0020), macht Althuber aufmerksam. Die Fachdiskussion neigte zuvor zur Annahme, dass Prokuristen vom Fiskus eher keine Gefahr droht – so etwa KPMG 2023.

Grundlage der aktuellen VwGH-Entscheidung ist die steuerrechtliche Ausfallshaftungsbestimmung des § 9 BAO für rückständige Abgaben einer Kapitalgesellschaft, so der Anwalt. Auch rechtsgeschäftlich bevollmächtigte Vertreter der Gesellschaft haften demnach potenziell.

Prokuristen tragen künftig in solchen Fällen also ein erhöhtes Haftungsrisiko, jedenfalls aus steuerrechtlicher Sicht, so Althuber. Es bleibe zwar abzuwarten, wie sehr dieses tatsächlich schlagend wird; die weit verbreitete Ansicht, dass Prokuristen im Fall der Insolvenz ihres Unternehmens von der Steuerseite her kein Unheil drohen könne, sei aber hinfällig.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Marktbericht: Lark hilft beim Verkauf von WEKA Austria und mehr
  2. Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele
  3. Zwei neue Partner bei Kanzlei FSM: Einmal extern, einmal inhouse
  4. Marktbericht: Neue Merger und Takeover und ihre Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Österreich zählt zu den innovativsten Ländern – bei knapper Kasse

Austro-Manager Daniel Riedl verlässt Chefetage von Vonovia SE / BUWOG

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

Marktbericht: Lark hilft beim Verkauf von WEKA Austria und mehr

Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele

Erstmals Mieten-Deckel für alle: Auf welche Details es ankommt

Neu in Steuer:

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

Neu in Bildung/Uni:

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Neu in Personalia:

„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Wenn die KI für den Vertrieb unwillige Neukunden simuliert

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung