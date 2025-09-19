„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

Wien/Graz. Was 2024 mit Netzwerktreffen von Frauen in den Bereichen Umweltrecht begann, wird jetzt zum Verein „Frauen in der Umwelt“. PHH Partnerin Stefanie Werinos ist Obfrau.

Aus einer Initiative zur Vernetzung von Frauen im Umwelt- und Technikbereich wurde nun der Verein „Frauen in der Umwelt“: Am 23. September gibt es dazu eine Auftaktveranstaltung bei Anwaltskanzlei PHH in Wien, so die erste Vereinsobfrau, Stefanie Werinos.

„Eingeladen sind alle Frauen, die im Bereich Umwelt arbeiten und Lust haben, ihre Ideen einzubringen sowie Teil eines wachsenden Netzwerks zu werden“, so Werinos, die Partnerin bei PHH ist. Mit ihr im Vorstand sind Barbara Leitner (Büro für Freilandökologie und Naturschutzplanung), Julia Konrad (K1-Group), Sabrina Dobrohruschka (Tischlerkultur Meisterbetrieb) sowie Elisabeth Peneder (Head of Operations bei PHH).

„Unser Ziel ist es, Frauen miteinander zu vernetzen, ihren Status insbesondere im Umweltrecht zu festigen und durch gezielten Austausch neue Impulse zu setzen. Mit der offiziellen Vereinsgründung schaffen wir jetzt eine unabhängige Basis für unsere Aktivitäten“, so Werinos. Geplant seien neben Exkursionen und Fachvorträgen auch regelmäßige Netzwerkveranstaltungen. Der Verein versteht sich laut einer Aussendung als Ort der Begegnung, Stimme für mehr Diversität und „Motor für strukturelle Veränderungen“ in der Umweltbranche.

