„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

Wien/Graz. Was 2024 mit Netzwerktreffen von Frauen in den Bereichen Umweltrecht begann, wird jetzt zum Verein „Frauen in der Umwelt“. PHH Partnerin Stefanie Werinos ist Obfrau.
Aus einer Initiative zur Vernetzung von Frauen im Umwelt- und Technikbereich wurde nun der Verein „Frauen in der Umwelt“: Am 23. September gibt es dazu eine Auftaktveranstaltung bei Anwaltskanzlei PHH in Wien, so die erste Vereinsobfrau, Stefanie Werinos.
„Eingeladen sind alle Frauen, die im Bereich Umwelt arbeiten und Lust haben, ihre Ideen einzubringen sowie Teil eines wachsenden Netzwerks zu werden“, so Werinos, die Partnerin bei PHH ist. Mit ihr im Vorstand sind Barbara Leitner (Büro für Freilandökologie und Naturschutzplanung), Julia Konrad (K1-Group), Sabrina Dobrohruschka (Tischlerkultur Meisterbetrieb) sowie Elisabeth Peneder (Head of Operations bei PHH).
„Unser Ziel ist es, Frauen miteinander zu vernetzen, ihren Status insbesondere im Umweltrecht zu festigen und durch gezielten Austausch neue Impulse zu setzen. Mit der offiziellen Vereinsgründung schaffen wir jetzt eine unabhängige Basis für unsere Aktivitäten“, so Werinos. Geplant seien neben Exkursionen und Fachvorträgen auch regelmäßige Netzwerkveranstaltungen. Der Verein versteht sich laut einer Aussendung als Ort der Begegnung, Stimme für mehr Diversität und „Motor für strukturelle Veränderungen“ in der Umweltbranche.
Die handelnden Personen
- Vereinsobfrau Stefanie Werinos (45) ist Anwältin, seit 2021 Partnerin bei PHH und seit 2024 Leiterin des PHH Standorts in Graz. Sie ist auf öffentliches Wirtschaftsrecht mit besonderem Fokus auf die Bereiche Umwelt-, Vergabe- und Planungsrecht spezialisiert. 2024 hat Werinos erstmals die Initiative „Frauen in der Umwelt“ ins Leben gerufen.
- Vorstandsmitglied Barbara Leitner ist Zoologin mit Schwerpunkt auf Säugetiere inklusive Wildökologie. 2020 hat Barbara Leitner das Büro für Freilandökologie und Naturschutzplanung gegründet, das auf die biologische Grunddatenerhebung, Erstellung von Umwelt- und Naturverträglichkeitsprüfungen, ökologische Bauaufsicht, Beratung bei Bauvorhaben sowie angewandte ökologische Forschung spezialisiert ist.
- Vorstandsmitglied Julia Konrad ist Projektmanagerin in der K1-Group, deren Unternehmen Immobilienmanagement sowie die Entwicklung von Immobilienprojekten anbieten. 1995 von ihrem Vater Helmut Konrad gegründet, ist Julia Konrad 2020 ins Familienunternehmen eingestiegen. Zu den realisierten Projekten zählen unter anderem der K1 Tower in Graz, der Umbau der alten Feuerwache in Graz und ein Wohnprojekt in Schladming.
- Vorstandsmitglied Sabrina Dobrohruschka ist Geschäftsführerin des Familienunternehmens Tischlerkultur, das auf Maßmöbel, Küchen- sowie Badrenovierungen spezialisiert ist.
- Vereinssekretärin Elisabeth Peneder leitet bei PHH die Arbeitsabläufe in der Kanzlei sowie die Bereiche IT, Finanzen, Facility, Marketing und Kommunikation, Human Resources und Business Development.