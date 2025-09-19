MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Frankfurt/Wien. Mit Vincent Rühl als Director sowie den neuen Senior Vice Presidents Clemens Stadler und Erwin Wiencke hat MP Corporate Finance nun insgesamt 23 Partner.

Die auf den europäischen Industriesektor spezialisierte M&A-Beratung MP Corporate Finance hat drei neue Gesellschafter: Director Vincent Rühl und die Senior Vice Presidents Clemens Stadler und Erwin Wiencke, so eine Aussendung.

Die Werdegänge

Director Vincent Rühl, der nach beruflichen Stopps unter anderem bei Roland Berger, J.P. Morgan sowie B&C Industrieholding im November 2024 zurück ins Team von MP wechselte, verstärke mit acht Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Kapitalmärkte sowie komplexe M&A-Transaktionen die Deal-Aktivitäten von MP für die Metallindustrie.

Senior Vice President Clemens Stadler, spezialisiert auf den Packaging-Sektor, verfüge mit Stationen bei unter anderem PwC sowie der Soravia Group und Bank Gutmann über sieben Jahre Erfahrung in den Bereichen M&A, Corporate Development und Finanzierung.

Senior Vice President Erwin Wiencke, seit 2022 bei MP und zuvor unter anderem für die Beratungsunternehmen Kroll (ehemals Duff & Phelps), Monex und EY tätig, ergänze das Sektor-Team für Electronics, Tech & IoT mit zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Auditing sowie bei der Begleitung von Buy- und Sell-Side-Transaktionen.