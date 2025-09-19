 Open menu
Business, Finanz, Personalia, Recht

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Vincent Rühl ©MP Corporate Finance

Frankfurt/Wien. Mit Vincent Rühl als Director sowie den neuen Senior Vice Presidents Clemens Stadler und Erwin Wiencke hat MP Corporate Finance nun insgesamt 23 Partner.

Die auf den europäischen Industriesektor spezialisierte M&A-Beratung MP Corporate Finance hat drei neue Gesellschafter: Director Vincent Rühl und die Senior Vice Presidents Clemens Stadler und Erwin Wiencke, so eine Aussendung.

Die Werdegänge

Director Vincent Rühl, der nach beruflichen Stopps unter anderem bei Roland Berger, J.P. Morgan sowie B&C Industrieholding im November 2024 zurück ins Team von MP wechselte, verstärke mit acht Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Kapitalmärkte sowie komplexe M&A-Transaktionen die Deal-Aktivitäten von MP für die Metallindustrie.

Senior Vice President Clemens Stadler, spezialisiert auf den Packaging-Sektor, verfüge mit Stationen bei unter anderem PwC sowie der Soravia Group und Bank Gutmann über sieben Jahre Erfahrung in den Bereichen M&A, Corporate Development und Finanzierung.

Senior Vice President Erwin Wiencke, seit 2022 bei MP und zuvor unter anderem für die Beratungsunternehmen Kroll (ehemals Duff & Phelps), Monex und EY tätig, ergänze das Sektor-Team für Electronics, Tech & IoT mit zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Auditing sowie bei der Begleitung von Buy- und Sell-Side-Transaktionen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Zwei neue Partner bei Kanzlei FSM: Einmal extern, einmal inhouse
  2. Taylor Wessing macht David Konrath zum Partner in Österreich
  3. IT/IP-Beratung: Kanzlei E+H holt Gernot Fritz und Tanja Pfleger von Freshfields
  4. Andreas Rudas tritt als Präsident bei Arthur D. Little ab: Neue Rolle

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Österreich zählt zu den innovativsten Ländern – bei knapper Kasse

Austro-Manager Daniel Riedl verlässt Chefetage von Vonovia SE / BUWOG

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

Marktbericht: Lark hilft beim Verkauf von WEKA Austria und mehr

Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele

Erstmals Mieten-Deckel für alle: Auf welche Details es ankommt

Neu in Steuer:

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

Neu in Bildung/Uni:

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Neu in Personalia:

„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Wenn die KI für den Vertrieb unwillige Neukunden simuliert

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung