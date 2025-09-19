 Open menu
Neuer Agrana-Vorstand: Austria Juice-Chef Franz Ennser wird COO

©ejn

Nahrungsmittel & Management. Bei Agrana wird Franz Ennser (54) für drei Jahre zum neuen Vorstand und COO bestellt. Er leitet die Austria Juice GmbH.

Der Aufsichtsrat der börsenotierten Agrana Beteiligungs-AG hat beschlossen, Franz Ennser mit Wirkung zum 1. November 2025 für drei Jahre zum neuen Mitglied des Vorstands zu bestellen, so eine Aussendung.

Der derzeitige Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Stephan Büttner, Norbert Harringer und Stephan Meeder werde um den Agrarökonomen aus Oberösterreich als viertes Mitglied erweitert.

Die Aufgaben

Als Chief Operations Officer (COO) wird Franz Ennser für folgende Ressorts verantwortlich sein:

  • Agrarische Rohstoffe
  • Operational Excellence inkl. Arbeitssicherheit und Investitionen
  • Einkauf/Logistik/Supply Chain

Ennser ist seit 1998 in der Agrana-Gruppe beschäftigt und arbeitet seit 2006 für die Austria Juice GmbH, wo er seit 2014 die Position des CEO innehat.

