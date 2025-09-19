 Open menu
Business, Personalia

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

Angelika Reich ©Spencer Stuart

Wien. Berater Spencer Stuart hat die Psychologin Angelika Reich ins Team geholt. Die ehemalige McKinsey-Partnerin wird Beraterin im Bereich Leadership Advisory Services.

Spencer Stuart erweitert das Wiener Team im Bereich Leadership Advisory Services. Das Beratungsunternehmen hat die ehemalige McKinsey-Partnerin und Psychologin Angelika Reich ins Team geholt. Laut einer Ausssendung wird sie Klienten vor allem bei Leadership Assessments, Organisationsdesign und im Bereich Kulturtransformation unterstützen. Angelika Reich verfüge über Expertise in Psychologie, strategischer Führung sowie Personal- und Organisationsentwicklung.

Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland und Österreich: „Führungskräfte müssen sich heute in einem zunehmend komplexen, dynamischen Umfeld behaupten – geprägt von wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und dem Druck zur digitalen Transformation. Wir freuen uns sehr, mit Angelika Reich eine exzellente Expertin mit Erfahrung an genau diesen Schnittstellen von Leadership, Agilität und Organisationskultur für unser Wiener Team gefunden zu haben.“

Der Werdegang

Vor ihrem Wechsel zu Spencer Stuart war Reich Mitgründerin und Managing Director von Avancell Medical, einem HealthCare Startup im Bereich der regenerativen Medizin. Davor war sie rund 14 Jahre für McKinsey & Company tätig, zuletzt als Partnerin in der People & Organizational Performance Practice sowie Leiterin der EMEA Talent Practice.

Zu ihren Kunden zählten Unternehmen aus der Technologie- und Finanzbranche, die sie bei der Entwicklung von Workforce-Strategien zur Förderung von Innovation und Effizienz beriet. Angelika Reich studierte Psychologie an der Albert-Ludwigs-Uni Freiburg sowie an der Ludwig-Maximilians-Uni München.

