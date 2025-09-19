 Open menu
Business, Recht

Tempo beim Erneuerbares-Gas-Gesetz gefordert: „Warten seit 2019“

©ejn

Regierung. Die Koalition will die Energielandschaft umbauen und plant dafür ein Erneuerbares-Gas-Gesetz. Die Branche mahnt jetzt zu Tempo – sie warte seit 2019.

Die Bundesregierung bekennt sich im Regierungsprogramm zu einer Transformation des Energiesystems, erinnert der Fachverband Gas Wärme in der Wirtschaftskammer in einer Aussendung. Dazu gehören auch Ziele wie das Erneuerbares-Gas-Gesetz, das in Analogie zur Ökostromförderung ausgestaltet werden soll. Für dieses „Leuchtturm-Gesetz“ habe die Bundesregierung ursprünglich eine rasche Umsetzung bis zum Sommer 2025 kommuniziert.

Für den informierten Betrachter erschien dieser Zeitplan angesichts der Gesetzesmaterie zwar als „sehr ambitioniert“, formuliert es Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme: „Es wäre aber sehr hilfreich, wenn wir bald einen ersten inhaltlichen Vorschlag in Händen halten könnten und das Gesetz Anfang des kommenden Jahres beschlossen wird.“

Der dritte Anlauf

Zwei der drei ausgerufenen Leuchtturm-Gesetze der Bundesregierung legen den Fokus auf Strom, nämlich das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EABG). Beide Gesetze sind bereits in Begutachtung. Es werde nun Zeit, auch im Bereich der für die Energiewende so wichtigen Gasversorgung endlich Nägel mit Köpfen zu machen und ein Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) auf den Weg zu bringen, heißt es.

Die Gaswirtschaft warte bereits seit 2019 auf das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG): Damals sei der Entwurf fast schon reif für den Nationalrat gewesen, doch durch das Zerbrechen der ÖVP-FPÖ-Regierung kam es nicht mehr dazu. Ein zweiter Anlauf unter neuen politischen Vorzeichen scheiterte 2024 im Parlament; seit dem ersten Halbjahr 2025 sollte an einem neuen Entwurf gearbeitet werden. Die Gaswirtschaft brauche das Gesetz, damit neue Projekte stabile Rahmenbedingungen vorfinden. Dabei geht es insbesondere Biogas.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Waffengesetz: Der Entwurf zur Verschärfung und seine Kritiker
  2. Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig
  3. Neue Regeln für die Finanzmärkte: Handel, Clearing, Post-KIM-Kredite
  4. BearingPoint macht Helmut Ritter und Gerald Tretter zu Partnern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neuer Agrana-Vorstand: Austria Juice-Chef Franz Ennser wird COO

Mangelnde Barrierefreiheit als Dealbreaker für junge Online-Shopper

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

VBV-Vorsorgekasse künftig mit 4 statt 3 Vorständen

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

Tempo beim Erneuerbares-Gas-Gesetz gefordert: „Warten seit 2019“

Anwalt mit 27: Isaak Schnarrer avanciert bei DLA Piper

„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

Marktbericht: Lark hilft beim Verkauf von WEKA Austria und mehr

Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Neu in Steuer:

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

Neu in Bildung/Uni:

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Neu in Personalia:

Anwalt mit 27: Isaak Schnarrer avanciert bei DLA Piper

„Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein

MP Corporate Finance ernennt Rühl, Stadler und Wiencke zu Partnern

Spencer Stuart holt Psychologin Angelika Reich als Beraterin

Zwei neue Anwälte im M&A-Team von Haslinger / Nagele

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Mangelnde Barrierefreiheit als Dealbreaker für junge Online-Shopper

Cerha Hempel entwickelt Regulatory Tool mit Startup Codara

Wenn die KI für den Vertrieb unwillige Neukunden simuliert

„Jetzt bestellen“ ist dem Gericht zu wenig: „Zahlungspflichtig“ fehlt

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: Vereine