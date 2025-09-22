Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: GmbH-Geschäftsführung

Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien aufgepasst! Der kompakte Zertifikatslehrgang „GmbH Geschäftsführer:in“ der ASW bringt Sie auf den neuesten Stand!

Die lohnsteuerliche Einstufung, Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen, Sachbezüge…..alles klar für Sie, wenn es um „normale“ Angestellte eines Unternehmens geht. Bei Geschäftsführer:innen einer GmbH sind die Voraussetzungen anders – es gilt kritische Stolperfallen und spezifische Aspekte zu beachten.

Sie wollen geschäftsführende Gesellschafter:innen optimal beraten können? Holen Sie sich das notwendige Know-how von den Top-Expertinnen und Experten!

(Weitere fachspezifische Module werden angeboten und sind auch einzeln buchbar.)

