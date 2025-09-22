 Open menu
Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Wolfgang Deutschmann ©taxado

Steuerberater & Nachwuchs. Ende 2023 gründete Wolfgang Deutschmann taxado: „Viele sehen nur die Jobplattform, aber vor allem sind wir Recruiting-Tool für Steuerkanzleien.“ Mit Linde geht es jetzt in die Bildung.

Hilfe beim Recruiting für Steuerkanzleien ist die Gründungsidee der 2023 gestarteten Plattform taxado: Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tun sich oft schwer mit der Nachwuchssuche. Eine Anzahl spezieller Tools, die zum Start vorgestellt wurden, sollten Kanzleien und neue Mitarbeiter:innen zusammenbringen: Automatisches Matching zwischen Jobsuchenden und angebotenen Stellen, KI-Hilfe beim Verfassen von Stellenausschreibungen, ein „Talent-Radar“ zur Kontakt-Aufnahme mit geeigneten Personen u.a.

Nicht überall sind Fachkräfte knapp

Der Start von taxado erfolgte vor dem Hintergrund eines angespannten Arbeitsmarkts, Fachkräfte waren rar. Inzwischen kämpft Österreich mit Wirtschaftsflaute und steigenden Arbeitslosenzahlen – doch die Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen arbeiten nach wie vor in einer von Fachkräftemangel geprägten Branche, sagt Wolfgang Deutschmann, Gründer der taxado GmbH mit Sitz in Graz.

Zwar sei der Arbeitsmarkt nicht unverändert geblieben, doch „in vielen Bereichen sind Fachkräfte immer noch knapp, allerdings hat sich dieser Mangel in manchen Bereichen – Buchhaltung, Büroassistenz – verringert“, so Deutschmann gegenüber Extrajournal.Net: „Dennoch suchen viele Kanzleien immer noch intensiv nach Berufsanwärtern, Wirtschaftsprüfern, auch weil von Seiten der Ausbildungsschienen nicht so viel nachkommt, wie benötigt.“

„Es geht auch um Education“

Aktuell nutzen 150 bis 200 Kanzleien taxado für ihr Recruiting, so Deutschmann. Es gehe dabei allerdings nicht vorrangig um Job-Inserate auf dem Portal, den taxado sei mehr als eine Jobplattform: „Wir haben uns in dieser Zeit stark weiterentwickelt. Wir haben gesehen, dass es auch stark um Education geht, dass also die Kanzleien lernen müssen, wie sie den Nachwuchs anziehen und auch später, im Arbeitsalltag, richtig mit ihm umgehen.“

Daher hat taxado begonnen, die Kanzleien „durch Webinare usw. weiterzubilden. Junge Talente gehen zu Kanzleien, die möglichst digital sind, nicht nur im Außenauftritt, sondern vor allem auch im Tagesgeschäft. Buchhalter:innen und Personalverrechner:innen zum Beispiel können bei taxado angeben, mit welcher Software sie bevorzugt arbeiten und so die richtige Kanzlei finden – das wird stark genutzt.“ Und die Education-Schiene soll nun ausgebaut werden: Im Herbst starte taxado mit seinem Kooperationspartner Linde „intensivere, kostenpflichtige Webinare als Weiterbildung für das Kanzlei-Management zum Thema Recruiting und Digitalisierung“.

Rund 7.000 registrierte Fachkräfte

Auf taxado als Plattform sind laut Deutschmann rund 7.000 Fachkräfte registriert. Dabei handelt es sich nicht nur um aktiv Jobsuchende. Unter ihnen „sind im Moment rund 2.000 Personen, die unter Umständen die Kanzlei wechseln würden – das kann man im Talent-Profil einstellen“, so der taxado-Gründer. Mit diesem Talente-Pool sehe man sich „als Nr. 1 unter den auf Steuerkanzleien spezialisierten Recruiting-Software-Lösungen in Österreich. Viele sehen nur die Jobplattform von außen, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von taxado – viele Kunden setzen uns als Tool ein, mit dem sie gezielt auf den geeigneten Kanälen nach den richtigen Kandidaten Ausschau halten, z.B. auf Social Media, oder nutzen die Website-Integration.“

Das Web-Portal von taxado kommt laut Deutschmann auf 20.000 bis 25.000 Aufrufe pro Monat. „Daher haben wir diese Woche auch eine Flat Rate – nach dem Fair Use-Prinzip – für Jobinserate auf Taxado eingeführt. Wir sehen uns als All-in-one-Lösung für Kanzlei-Recruiting, nicht bloß als Jobportal“, so der taxado-Gründer.

