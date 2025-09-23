Arbeits- und Sozialrecht: Alexander Kaindl ist jetzt Anwalt bei PwC Legal

Wirtschaftskanzleien. Alexander Kaindl ist neuer Anwalt im Team von PwC Legal. Er ist auf Arbeitsrecht, Sozialrecht sowie Immigration spezialisiert und erhielt 2020 den Heinrich-Klang-Preis.

Einen Neuzugang gibt es im Anwaltsteam von PwC Legal: Alexander Kaindl (27) ist neuer Anwalt in der Wirtschaftskanzlei. Er war bisher als Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei aktiv und ist auf Arbeitsrecht, Sozialrecht und Immigration spezialisiert.

„Wir freuen uns sehr, dass Alexander Kaindl fortan als Rechtsanwalt unser Team verstärkt. Als Rechtsanwaltsanwärter hat er bereits die vergangenen Jahre hindurch mit seiner fachlichen Exzellenz, seinem hohen Engagement und seiner lösungsorientierten Arbeitsweise überzeugt – er bleibt eine wertvolle Bereicherung für unser Team und unsere Mandanten“, so Ursula Roberts, Partnerin bei PwC Legal Austria.

Mit Heinrich-Klang-Preis ausgezeichnet

Der gebürtige Wiener studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und schloss sein Studium 2020 ab. Für seine Studienleistungen wurde er 2020 mit dem Heinrich-Klang-Preis ausgezeichnet, dem Fakultätspreis für die zehn Absolventinnen und Absolventen mit dem besten Notendurchschnitt.