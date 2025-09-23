 Open menu
Business, Personalia, Recht, Steuer

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Lukas Schwarz ©CBRE

Immo-Dienstleister. CBRE ernennt Lukas Schwarz (42) zum neuen Geschäftsführer in Österreich. Er folgt auf Andreas Ridder, der nach 34 Jahren die Kommandobrücke verlässt.

Der internationale Immo-Dienstleister CBRE ernennt mit Wirkung zum 1.1.2026 Lukas Schwarz zum Geschäftsführer von CBRE Österreich. Er übernimmt damit die Agenden von Andreas Ridder (64), der sich laut einer Aussendung entschlossen habe, diese Funktion mit 31. Dezember 2025 zurückzulegen. Ridder bleibe in der Position eines Beraters im Unternehmen.

Andreas Ridder ©CBRE

Lukas Schwarz ist seit 2016 bei CBRE und habe dort die Bereiche Shopping Center Services, Property Management und Capital Markets erfolgreich geführt und weiterentwickelt. Zuvor verantwortete er als Leiter Retail Development bei der Immofinanz Group die Expansion und Weiterentwicklung des Einzelhandelsportfolios.

„Vor 34 Jahren gegründet“

„Andreas Ridder hat das CBRE-Geschäft in Österreich vor 34 Jahren gegründet und seither geleitet. Unter seiner Führung haben wir ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut“, so Marco Hekman, Vorsitzender, Advisory Services, Kontinentaleuropa und Großbritannien & Irland, CBRE: „Wir danken Andreas für sein kontinuierliches Engagement für CBRE. Er übergibt das Unternehmen in einer starken Position an einen ausgezeichneten Nachfolger. Lukas Schwarz ist die perfekte Besetzung, um unser marktführendes Team in Österreich zu leiten. Wir freuen uns darauf, unter seiner starken Führung die Dynamik aufrechtzuerhalten und unsere Stärken auf dem gesamten Markt noch weiter auszubauen.“

Das Unternehmen

Die an der NYSE börsenotierte CBRE Group hat den Hauptsitz in Dallas und ist laut Eigenangaben das weltweit größte Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen und -investitionen. Die 140.000 Beschäftigten (inklusive Turner & Townsend) sind in mehr als 100 Ländern aktiv. Zum Dienstleistungsangebot gehören darunter Facility-, Transaktions- und Projektmanagement, Immobilienmanagement, Investmentmanagement, Gutachten und Bewertungen, Immobilienvermietung, strategische Beratung, Immobilienverkauf, Vermittlung von Immobilienkrediten sowie Development-Dienstleistungen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real
  2. Erstmals Mieten-Deckel für alle: Auf welche Details es ankommt
  3. Austro-Manager Daniel Riedl verlässt Chefetage von Vonovia SE / BUWOG
  4. Colliers Österreich ernennt Martin Ofner zum Head of Research

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: GmbH-Geschäftsführung

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Buch: Missbrauch und Steuerfehler bei gemeinnützigen Stiftungen

Arbeits- und Sozialrecht: Alexander Kaindl ist jetzt Anwalt bei PwC Legal

Tempo beim Erneuerbares-Gas-Gesetz gefordert: „Warten seit 2019“

Anwalt mit 27: Isaak Schnarrer avanciert bei DLA Piper

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

SteuerExpress: Software as a Service richtig bilanzieren – nach IFRS und UGB

Neu in Bildung/Uni:

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

MEGA Bildung: Lisa-Maria Sommer-Fein wird Generalsekretärin

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Neu in Personalia:

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Arbeits- und Sozialrecht: Alexander Kaindl ist jetzt Anwalt bei PwC Legal

Anwalt mit 27: Isaak Schnarrer avanciert bei DLA Piper

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: GmbH-Geschäftsführung