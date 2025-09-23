Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Immo-Dienstleister. CBRE ernennt Lukas Schwarz (42) zum neuen Geschäftsführer in Österreich. Er folgt auf Andreas Ridder, der nach 34 Jahren die Kommandobrücke verlässt.

Der internationale Immo-Dienstleister CBRE ernennt mit Wirkung zum 1.1.2026 Lukas Schwarz zum Geschäftsführer von CBRE Österreich. Er übernimmt damit die Agenden von Andreas Ridder (64), der sich laut einer Aussendung entschlossen habe, diese Funktion mit 31. Dezember 2025 zurückzulegen. Ridder bleibe in der Position eines Beraters im Unternehmen.

Lukas Schwarz ist seit 2016 bei CBRE und habe dort die Bereiche Shopping Center Services, Property Management und Capital Markets erfolgreich geführt und weiterentwickelt. Zuvor verantwortete er als Leiter Retail Development bei der Immofinanz Group die Expansion und Weiterentwicklung des Einzelhandelsportfolios.

„Vor 34 Jahren gegründet“

„Andreas Ridder hat das CBRE-Geschäft in Österreich vor 34 Jahren gegründet und seither geleitet. Unter seiner Führung haben wir ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut“, so Marco Hekman, Vorsitzender, Advisory Services, Kontinentaleuropa und Großbritannien & Irland, CBRE: „Wir danken Andreas für sein kontinuierliches Engagement für CBRE. Er übergibt das Unternehmen in einer starken Position an einen ausgezeichneten Nachfolger. Lukas Schwarz ist die perfekte Besetzung, um unser marktführendes Team in Österreich zu leiten. Wir freuen uns darauf, unter seiner starken Führung die Dynamik aufrechtzuerhalten und unsere Stärken auf dem gesamten Markt noch weiter auszubauen.“

Das Unternehmen

Die an der NYSE börsenotierte CBRE Group hat den Hauptsitz in Dallas und ist laut Eigenangaben das weltweit größte Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen und -investitionen. Die 140.000 Beschäftigten (inklusive Turner & Townsend) sind in mehr als 100 Ländern aktiv. Zum Dienstleistungsangebot gehören darunter Facility-, Transaktions- und Projektmanagement, Immobilienmanagement, Investmentmanagement, Gutachten und Bewertungen, Immobilienvermietung, strategische Beratung, Immobilienverkauf, Vermittlung von Immobilienkrediten sowie Development-Dienstleistungen.