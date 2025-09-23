Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Livestreams & Events vereint. Wirtschaftskanzlei Luther hat Contentflow Live aus Berlin bem Einstieg bei der Storytile GmbH beraten, spezialisiert auf Events.

Luther hat laut Aussendung die Livestreaming-Plattform Contentflow Live GmbH beim Einstieg in die Storytile GmbH beraten. Mit dem Zusammenschluss stärke Contentflow das Angebot für Online- und Hybrid-Events und setze auf Wachstum entlang der gesamten digitalen Event-Wertschöpfungskette.

Storytile ist ein Anbieter für digitale und hybride Events, spezialisiert auf Live-Streams, Live-Blogs und Event-Plattformen; man bringe mehr als 700 erfolgreich umgesetzte Events, ein Expertenteam und hauseigene Event-Software ein. Ein Luther-Team rund um Joachim Heinemann hat Contentflow rechtlich und steuerlich beraten. Sebastian Serafin, Geschäftsführer von Contentflow, lobt in der Aussendung die Zusammenarbeit mit Luther, besonders was Beteiligungsstrukturierung und Beteiligungsmanagement betreffe.

Das Beratungsteam

Im Team von Luther für die Contentflow Live GmbH waren (Corporate/M&A): Guido Wenzel (Partner), Joachim Heinemann (Partner, Federführung); Daniel Hilmer (Associate); Arbeitsrecht: Sandra Sfinis (Partner); Daniel Greger (Senior Associate); Steuerrecht: Zacharias Schneider (Partner); Marco-Marcel Niebuhr (Senior Associate) und Susanna Seufferth (Associate).