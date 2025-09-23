Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Immobilien & Vereine. Der Salon Real hat einen neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt.

Der Salon Real hat laut Aussendung im Rahmen der 8. ordentlichen Generalversammlung am 15. September einen neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Der Verein, gegründet im Jahr 2009, vernetze aktuell 229 Frauen in Führungspositionen der Immobilienwirtschaft.

Das ist der neue Salon Real-Vorstand

Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Obfrau: Gerhild Bensch-König

Stellvertretende Obfrau: Irene Rief-Hauser

Kassierin: Daniela Unterholzner

Stellvertretende Kassierin: Martina Hirsch

Vorstandsmitglied: Sandra Hochleitner

Vorstandsmitglied: Valerie Hillebrand

Mit dem neuen Vorstand will man ein starkes Zeichen für zeitgemäße Diversität und fachliche Breite setzen, wie es heißt. Die Vorstandsmitglieder kommen demnach aus allen zentralen Bereichen der Immobilienwirtschaft – von Projektentwicklung und Finanzierung über Kommunikation bis hin zu Architektur und Bewertung (Anm.: Raiffeisen WohnBau, Feine Immobilien, Neunerhaus, s REAL, RESH Advisory und beyond carbon energy). Die Rechnungsprüfung übernehmen ebenfalls ehrenamtlich die Vereinsmitglieder Cornelia Auer und Ina Brunnbauer. Ein besonderer Dank gelte den bisherigen Vorstandsmitgliedern Nadja Pröwer, Heide Schicht und Karin Schmidt-Mitscher.

Die Baustellen

Zu den Aktivitäten des Salon Real zählen laut den Angaben nationales und internationales Networking, Clubabende, Fachvorträge, Reisen und ein Mentoringprogramm. Thematisch Themen liegen dem Verein Chancengleichheit, Karriereförderung und persönliche Entwicklung am Herzen.