Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“

KI & Berater. Laut „European AI Barometer“ von EY erzielen Unternehmen durch KI im Schnitt 6,24 Mio. Euro mehr Ertrag. Eine Studie von Kyndryl ortet gleichzeitig grundlegende Probleme.

Der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zeigt laut EY spürbare wirtschaftliche Auswirkungen in europäischen Unternehmen. Laut dem aktuellen „European AI Barometer 2025“ des Big Four-Beratungsmultis erzielen Unternehmen durch KI durchschnittlich 6,24 Millionen Euro an zusätzlichen Gewinnen oder Einsparungen.

Dabei geben 56 Prozent der Befragten an, dass ihr Unternehmen positive finanzielle Effekte durch KI verzeichne – ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (45%). Nur 15 Prozent sehen keine positiven Auswirkungen, während 29 Prozent die Entwicklung noch nicht abschließend beurteilen können.

In Österreich gab im Vorjahr lediglich ein Drittel der Befragten an, dass ihr Unternehmen durch den Einsatz von KI in der Lage war, Gewinne zu steigern oder Kosten zu senken. Heuer ist es bereits fast jede:r Zweite – ein Anstieg um 13 Prozentpunkte (von 34% auf 47%).

Doch wie bedeutsam sind die von EY angegebenen 6,24 Millionen Euro an durchschnittlichem Ertragsplus? Das hängt nicht zuletzt davon ab, ob das Durchschnittsunternehmen ein Kleinbetrieb oder ein Konzern wie die OMV ist. Die Antwort lautet: Für Europa insgesamt liegt die Unternehmensgröße die Mitarbeitendenzahl betreffend bei 482, für Österreich bei 537, heißt es von EY.

Bei Private Equity wirkt die KI am besten

Besonders stark profitieren laut EY Unternehmen aus den Bereichen Private Equity (92%), Advanced Manufacturing (78%), Sport (74%) und Agrarwirtschaft (73%). Weniger ausgeprägt sind die Effekte in der öffentlichen Verwaltung (35%), Professional Services (41%) und im Gesundheitswesen (48%).

Auch länderspezifisch zeigen sich Unterschiede: In Spanien berichten 70 Prozent der Unternehmen von positiven KI-Effekten, gefolgt von Belgien (60%) und Deutschland (59%). Österreich (47%) und Portugal (42%) liegen diesbezüglich (noch) am unteren Ende der Skala.

43 Prozent der Befragten geben an, durch KI produktiver zu arbeiten. Männer (48%) sehen diesen Effekt häufiger als Frauen (39%), Führungskräfte (56%) deutlich häufiger als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung (35%). Interessant auch: Während 57 Prozent der Führungskräfte eine Produktivitätssteigerung bei ihren Mitarbeitenden beobachten, bestätigen nur 32 Prozent der Mitarbeiter:innen eine gesteigerte Produktivität ihrer Vorgesetzten durch KI. In Österreich denken 49 Prozent, dass KI vor allem Zeitersparnis bringen wird, gefolgt von geringen Kosten (42%) und einer Reduktion etwaiger Fehler (42%).

„Ein starkes Signal“

Susanne Zach, AI & Data Lead Partnerin bei EY Österreich: „Dass bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen wirtschaftlich von KI profitiert, ist ein starkes Signal. Wer sich nicht mit KI auseinandersetzt, wird langfristig zurückfallen – sowohl als Unternehmen als auch als Einzelperson. Doch wir stehen erst am Anfang dieser technologischen Revolution. Es ist noch nicht zu spät, sich strategisch mit KI auseinanderzusetzen.“

Laut den Angaben wurden das zweite EY European AI Barometer mehr als 4.900 Arbeitnehmende in Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien und Niederlande befragt. In Österreich nahmen 500 Personen an der Umfrage teil.

Datenschutz bleibt größte Sorge

Die größten Chancen durch KI-Einsatz im eigenen Unternehmen sehen die Befragten in Effizienzsteigerung (30%), Ressourcenoptimierung (26%) und verbessertem Kundenservice (24%). Gleichzeitig werden Datenschutzbedenken (30%), ethische Fragestellungen (27%) und Arbeitsplatzverdrängung (25%) als größte Herausforderungen genannt.

In Österreich haben sogar 33 Prozent der Befragten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, gefolgt von ethischen Problemen (28%) und der Sorge um eine Verdrängung von Arbeitsplätzen (25%). 53 Prozent sehen vor allem administrative Stellen am stärksten von KI betroffen, gefolgt von Stellen im Kundenservice und in der Technik.

Der EU AI Act im Zentrum der Aufmerksamkeit

Auf politischer Ebene verfolgt der EU AI Act das Ziel, einheitliche Vorschriften für die Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu schaffen. Vom AI Act erwarten mehr als 61 Prozent der Befragten positive Auswirkungen auf ihr Unternehmen. Besonders stark wird der Einfluss auf Datenschutz und ethische KI-Entwicklung eingeschätzt.

Seit dem 2. August 2025 gelten dafür zentrale Governance-Vorgaben, darunter die Einrichtung des AI Office und des AI Board, die für die Umsetzung und Überwachung der Vorschriften zuständig sind. Susanne Zach merkt dahingehend allerdings auch mögliche Wettbewerbsnachteile an: „Einheitliche gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen Vertrauen und Sicherheit. Doch im Vergleich zu den USA und China, wo die regulatorischen Anforderungen deutlich geringer sind, besteht die Gefahr, dass Europa im globalen Wettbewerb zurückfällt.“

Unternehmen seien daher gut beraten, frühzeitig Compliance-Strukturen aufzubauen, ihre KI-Systeme zu klassifizieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die EU-Kommission unterstütze mit Leitlinien und einem GPAI Code of Practice, der Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften biete.

Nur 14 Prozent sind bereit und willig

Ein etwas anderes Bild zeichnet eine globale Studie im Auftrag des IT-Infrastruktur-Dienstleisters Kyndryl, der 2021 von IBM ausgegliedert wurde. Demnach ist der Großteil der Firmen noch nicht in der Lage, das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen. Laut dem „People Readiness Report“ von Kyndryl, der mehr als 1.000 Führungskräfte aus 25 Branchen und acht geografischen Regionen umfasst, haben 95 % der Unternehmen in KI-Lösungen investiert. Allerdings geben 71 % der Führungskräfte an, dass ihr Personal noch nicht bereit ist, das Potenzial der Technologie voll auszuschöpfen.

„Die Vorbereitung der Mitarbeitenden auf die Ära der Künstlichen Intelligenz ist leicht gesagt, aber schwer umzusetzen und eine dringende Notwendigkeit für Führungskräfte“, so Maria Kirschner, Vice President und General Manager von Kyndryl Alps. Nur 21 % setzen KI demnach vorrangig für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen für Kunden ein, während 66 % sich auf interne Prozesse und Effizienzsteigerung konzentrieren.

Firmen, die ihre Mitarbeitenden in ihre KI-Strategie einbeziehen, erzielen „im Wettlauf um die Rentabilität von digitaler Intelligenz einen klaren Vorteil. Die Technologie allein reicht nicht aus – es geht darum, auch eine Kultur zu schaffen, die Vertrauen in KI aufbaut und die Unternehmensangehörigen aktiv mitnimmt“, so Michael Bradshaw, Global Practice Leader für Applications, Data and AI bei Kyndryl.