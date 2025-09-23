 Open menu
Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Lars Pauly ©Colmobil / A. Kawka

Wien. Lars Pauly ist für den Markteintritt der chinesischen Auto-Marken Omoda & Jaecoo verantwortlich. Er war zuvor bei Mercedes und BYD.

Mit Lars Pauly übernehme ein ausgewiesener Automobil-Experte die Geschäftsführung des Importeurs Colmobil in Österreich, so eine Aussendung.
Die Colmobil GmbH ist die offizielle Importeursgesellschaft für die Automarken Omoda und Jaecoo. Mit Sitz in Wien verantworte das Unternehmen den Aufbau eines nationalen Vertriebs- und Servicenetzes und begleite den bevorstehenden Marktstart der beiden Marken des chinesischen Herstellers Chery Auto.

Von Mercedes-Benz zu Chery Auto

Pauly blicke auf mehr als drei Jahrzehnte in der Automobilindustrie zurück. Er war u.a. Director Overseas bei Mercedes-Benz Vans. Anschließend verantwortete er als CEO das Deutschland-Geschäft von BYD und sammelte Erfahrungen im Aufbau neuer Marken in Europa. „Mich reizt die Herausforderung, in Österreich mit all meiner Erfahrung etwas völlig Neues aufzubauen“, so Pauly: „Wir stellen ein schlagkräftiges Team aus heimischen Automobilexperten zusammen – die Mischung aus Startup-Dynamik und fundiertem Know-how ist unglaublich motivierend. Es ist eine einmalige Chance, die Zukunft des Automobils in Österreich aktiv mitzugestalten.“

Die ersten Modelle, der Jaecoo 7 und der Omoda 5, sollen Ende 2025 in Österreich debütieren. Die beiden Marken haben laut den Angaben die Zahl der Nutzer in den letzten zwei Jahren von 50.000 auf über 500.000 erhöht; gleichzeitig sei die internationale Präsenz von 21 auf 41 Märkte gestiegen, darunter jüngst auch Deutschland und Frankreich. Chery Auto sieht sich als größter chinesische Auto-Exporteur und viertgrößter OEM in China.

