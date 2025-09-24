BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

Vorarlberg. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Andreas Müller-Kreil kehrt als Partner zu BDO am Standort Lustenau zurück.

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Andreas Müller-Kreil wird mit 1.10.2025 Partner bei BDO am Standort Lustenau, so eine Aussendung des Beratungsunternehmens. Der neue BDO-Partner ist seit 2012 Steuerberater und seit 2015 Wirtschaftsprüfer. Er war zuvor u.a. bei HLB Vorarlberg.

Die Aufgabe

Der BDO-Standort Lustenau werde in Zukunft von den Partnern Michael Grahammer und Andreas Müller-Kreils gemeinsam geleitet. Während der regionale Fokus bisher auf Corporate Finance lag, werde Müller-Kreil sich ab Oktober ergänzend den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung widmen und diese im Ländle sukzessive ausbauen, heißt es.

Die Statements

„Ich freue mich sehr, dass Andreas unser Team in Lustenau verstärkt und wir mit ihm einen ebenso geschätzten wie erfahrenen Kollegen in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung vor Ort haben werden“, so BDO Partner Michael Grahammer.

„Nachdem ich meine Karriere bei BDO begonnen habe, freue ich mich sehr, nun nach 15 Jahren zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Gleichzeitig erwartet mich eine spannende Aufgabe, im Rahmen derer mir vor allem die Förderung unseres fachlichen Nachwuchses ein großes Anliegen ist“, wird Andreas Müller-Kreil zitiert.

„Der Ausbau regionaler Kompetenzen ist unerlässlich, um unsere Kund:innen optimal zu begleiten und für zukünftige Aufgaben gerüstet zu sein. Wir wünschen Andreas einen guten Start und freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit“, so Peter Bartos, Partner und Mitglied des Executive Boards bei BDO.