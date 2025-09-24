 Open menu
Bildung & Uni, Business, Recht, Steuer, Tools, Veranstaltung

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

Manz Galanacht 2025 ©Martin Steiger

Wien. Bei der Galanacht des Fachverlags wurden vor 250 Gästen erneut die Manz Awards verliehen: Für Nachhaltigkeit, Medizinrecht, ABGB-Fachliteratur und an einen bekannten Rechtsprofessor.

Neben einem festlichen Dinner, Austausch und Networking wurden im Rahmen der Galanacht erneut die „MANZ Awards“ verliehen, so eine Aussendung von Fachverlag Manz. Gedacht ist der Event als jährlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Rechtsbranche und natürlich für den Verlag: Zur Nacht der MANZ-Autor:innen 2025 kamen demnach über 250 geladene Gäste kamen am 22. September 2025 im MuseumsQuartier zusammen.

Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin von Manz, eröffnete die traditionelle Galanacht mit einem Blick in die Geschichte – und nach vorn: Wie sie betonte, sei das Gebäude des MuseumsQuartiers ursprünglich für die kaiserlichen Hofstallungen errichtet worden, 1854 sei die Winterreitschule fertiggestellt worden. „Der Manz Verlag war damals schon 5 Jahre lang am Arbeiten. Und so arbeiten wir heute noch – umfangreicher als je zuvor“, so Stein-Pressl.

Erste KI-Lösung für die Rechtsrecherche gelauncht

Im letzten Jahr ist es „nach intensiven Vorbereitungen gelungen, unsere erste Lösung für Künstliche Intelligenz in der Rechtsrecherche zu etablieren“, so Susanne Stein-Pressl bei der Eröffnung des Abends weiter: Die starke Kundennachfrage nach Genjus KI habe seit dem Launch alle Erwartungen übertroffen.

Susanne Stein-Pressl ©Martin Steiger

Der Verlag begegne den Herausforderungen des schnellen technologischen Wandels entschlossen und werde das Produkt gezielt weiterentwickeln, um den Nutzen für die Kundinnen und Kunden laufend zu steigern, so Stein-Pressl.

Menschliche und Künstliche Intelligenz

Neben einem festlichen Dinner sowie vielfältigen Möglichkeiten zum Austausch und Networking folgte als Programmpunkt die Keynote von Universitätsprofessorin Sabine Theresia Köszegi (TU Wien) zum Thema „Menschliche und Künstliche Intelligenz – eine Symbiose?“.

Köszegi beleuchtete dabei die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine und zeigte auf, welche Stärken KI bereits heute mitbringt, wo ihre Grenzen liegen und welche Potenziale und Herausforderungen sich für die Zukunft ergeben.

Die Preise

Verlagsleiter Heinz Korntner moderierte die Vergabe der MANZ-Autor:innenpreise:

  • Der Preis in der Kategorie „Produktinnovation 2025“ ging an Peter Eitzenberger, Marlene Johler, Daniela Knieling, Berthold Lindner, Marina Luggauer, Christian Richter-Schöller und Gabriela-Maria Straka für das neue Fachinformationsportal „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“. Den Preis überreichte Christopher Dietz, Programmverantwortlicher Sachbuch bei Manz: „Das Bemühen um eine nachhaltigere, zukunftsfähigere Wirtschaft eint auch jene, die wir heute auszeichnen wollen. Ihr Ziel: Nachhaltigkeitsmanagerinnen und -manager dabei zu unterstützen, die oft komplexen Vorgaben der EU verständlich und praxisnah in den Unternehmensalltag zu integrieren.“
  • In der Kategorie „Rechtsakademie 2025“ wurde Mara-Sophie Häusler für die Jahrestagung Medizinrecht geehrt. Die Übergabe erfolgte durch Produktmanagerin Christine Viski Hanka. „Seit der Premiere im November 2023 war jede der Jahrestagungen Medizinrecht ausverkauft. Was ist denn das Erfolgsrezept? Unsere Preisträgerin besticht mit thematischem Weitblick und fachlicher Expertise. Sie hat sich auf das boomende Thema Gesundheits- und Medizinrecht spezialisiert. Mit unglaublicher Leichtigkeit spürt sie die Themen auf, die aktuell bewegen“, so Viski Hanka.
  • Der Preis in der Kategorie „Große Gesetzesausgabe 2025“ ging an Dietmar Dokalik, Georg Kathrein, Klaus Mayr, Caroline Mokrejs-Weinhappel, Ulrich Pesendorfer, Stefan Schwab, Johannes Stabentheiner und Thomas Traar für Das Große ABGB. Von einer „unglaublichen Leistung“ sprach Heinz Korntner bei der Übergabe – „nur ein besonders gut abgestimmtes und eingeschworenes Team ist in der Lage, so etwas Epochales zu bewältigen.“
  • Für sein Lebenswerk wurde Johannes Reich-Rohrwig geehrt. In ihrer Laudatio erzählte Susanne Stein-Pressl über das große wissenschaftliche Œuvre des Jubilars und die fundierte lange Liste aus Artikeln, Beiträgen, Glossen, Kommentierungen und Werken von Reich-Rohrwig. „Nachdem es auch mit der Anwaltskarriere sehr gut weiterlief und er in einer großen Kanzlei mit wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt sesshaft wurde, stand seiner Karriere als Star-Autor nichts mehr im Wege“, so Stein-Pressl.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten
  2. KPMG gibt den Technologie-Start-Ups eine Bühne
  3. Finanzministerium warnt vor Fake-Website zu Investments
  4. Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: GmbH-Geschäftsführung

Neu in Finanz:

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Neu in Recht:

Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Buch: Missbrauch und Steuerfehler bei gemeinnützigen Stiftungen

Arbeits- und Sozialrecht: Alexander Kaindl ist jetzt Anwalt bei PwC Legal

Tempo beim Erneuerbares-Gas-Gesetz gefordert: „Warten seit 2019“

Neu in Steuer:

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Arbeits- und Sozialrecht: Alexander Kaindl ist jetzt Anwalt bei PwC Legal

Neu in Motor:

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“