Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Studie. Der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge in Österreich hat sich verändert, so AutoScout24: Das Angebot sei gestiegen, die Preise deutlich gesunken.

Pünktlich zu den Wiener Elektrotagen zeige sich, wie stark sich der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge in Österreich verändert hat, heißt es in einer Aussendung von AutoScout24. Bei den Elektrotagen stehen zwar eher die neuen Modelle im Fokus, doch ein Blick auf die Gebrauchten lohnt sich jetzt mehr als früher – zumindest wenn es nach der Studie der Plattform geht.

Die Preisentwicklung

Die Preise sinken, die Nachfrage steige – und das Angebot wachse, so die Gebrauchtwagen-Plattform. Seit Anfang 2023 fielen die durchschnittlichen Preise für gebrauchte Elektroautos demnach von 52.800 Euro auf aktuell rund 41.200 Euro (ein Rückgang um knapp 22 Prozent). Die Nachfrage nach gebrauchten Stromern habe im selben Zeitraum um rund 70 Prozent zugelegt.

Parallel dazu hat sich die Zahl der angebotenen gebrauchten Elektrofahrzeuge auf der Plattform in Österreich mehr als verdoppelt – von etwa 4.500 auf über 10.000. Europaweit habe man derzeit etwa 130.000 Elektrofahrzeuge im Angebot.

Tesla dominiert die Nachfrage

Besonders stark nachgefragt bleiben die Modelle von Tesla – allen voran das Model 3 und das Model Y. Dahinter folgen unter anderem der Audi e-tron, der Renault Zoe sowie der VW ID.3. Premiummodelle wie der Porsche Taycan oder der Audi Q4 e-tron behaupten sich, heißt es.

