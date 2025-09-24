 Open menu
KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Dietmar Jahnel ©veigl-fotografie

KI-Tools & Rechtsprofis. Univ-Prof. Dietmar Jahnel von der Uni Salzburg – selbst KI-Entwickler – schreibt über GPT, Claude und Gemini und die Rechtstools von Fachverlagen wie Manz und LexisNexis.

Der Kommentar „KI-Einsatz bei der juristischen Recherche – ein aktueller Überblick“ von Dietmar Jahnel (Uni Salzburg) auf Facultas Wissen soll einen Überblick über den Stand der Technik bei KI im juristischen Recherche-Einsatz bieten. Im Folgenden eine Zusammenfassung mit freundlicher Genehmigung des Verlags; für Details ist die Langfassung hier zu finden.

Dr. Dietmar Jahnel ist Universitätsprofessor am Fachbereich Öffentliches Recht der Universität Salzburg, Fachautor u.a. mit Schwerpunkt Datenschutzrecht und Legal Tech und als Entwickler und Herausgeber der verlagsübergreifenden Rechtsdatenbank RIDA selbst bei KI-Tools aktiv.

Neue Spielregeln

Grundsätzlich steht die juristische Recherche durch den Einzug generativer KI-Modelle wie GPT, Claude und Gemini vor einem grundlegenden Wandel, schreibt Jahnel: Fachverlage wie Manz und LexisNexis sowie neue Anbieter wie AI:ssociate oder RechtGPT propagieren eine „neue Ära“ der juristischen Arbeit. Jahnel zeigt in der Folge die technischen Grundlagen und Möglichkeiten aber auch die Grenzen der Systeme aus seiner Sicht auf, wobei er sich bemüht, die Situation praxisnah darzustellen.

„Sprachlich überzeugend, aber zu überprüfen“

KI-Systeme erlauben es im Gegensatz zur „klassischen“ Datenbank-Recherche, juristische Fragestellungen in natürlicher Sprache zu formulieren. Der Wechsel von der stichwortbasierten Recherche zur vernetzten Analyse bringe Chancen, aber auch Risiken. So überzeugend das Ergebnis inzwischen klingt, juristische Belastbarkeit sei nur dann gegeben, wenn Fachpersonen die KI-generierten Inhalte mit den tatsächlichen Quellen abgleichen.

Jahnel spricht sich u.a. für generative KI als Ergänzung (nicht Ersatz) der Vollrecherche bei der wissenschaftlichen Arbeit aus. Nützlich sei der Einsatz von KI übrigens auch bei der ersten Einschätzung neuer oder komplexer Rechtsfragen – doch gerade dann müsse man sich auch der Grenzen bewusst sein.

Die KI in den großen Rechtsdatenbanken

In der Folge werden die KI-Funktionen der Rechtsdatenbanken der Fachverlage betrachtet: Erörtert wird dabei u.a. die semantische Suche im Manz-Flaggschiff RDB, weiters Lexis 360 „SmartSearch“ und die verlagsübergreifende Rechtsdatenbank RIDA mit Freitextanalyse. Auch neue KI-basierte Recherchetools werden von Jahnel betrachtet:

  • AI:ssociate (generatives Sprachmodell plus eigene juristische Wissensdatenbank)
  • Genjus KI von Manz (setzt RDB-Inhalte ein und verwendet Modelle wie Claude 3.7 und Noxtua)
  • Lexis+AI von LexisNexis (erweitert Lexis 360 durch KI-Modul, mit LexisNexis-Inhalten)
  • RechtGPT (basiert auf öffentlich zugänglichen Quellen aus Österreich, Deutschland und der EU)

Dialogsystem ist das bessere Wort

Jahnel, der statt KI-gestützten „Recherchetools“ die Bezeichnung „Dialogsystem“ bevorzugt, sieht durch die neuen Tools Vorteile: Diese bieten demnach neue, effiziente Möglichkeiten, insbesondere für den ersten Zugang zu juristischen Fragestellungen.

Doch der Output sei umso besser, je besser der Input, heißt es weiter – und „die Ergebnisse müssen immer von kundigen Jurist:innen kritisch überprüft werden“. Die Legal-Tech-Landschaft in Österreich entwickle sich jedenfalls dynamisch, zu den großen Anbietern wie Manz und LexisNexis gesellen sich Startups wie AI:ssociate und RechtGPT – die Lage bleibt spannend, ein Einstieg sei schon ab einem dreistelligen Eurobetrag möglich (im Monat, Anm.d.Red.).

