KPMG gibt den Technologie-Start-Ups eine Bühne

Das enspired-Team mit Andreas Tomek von KPMG (ganz rechts; © KPMG)
Wien. Den Austrian Tech Innovator Award von KPMG sicherte sich heuer enspired mit seiner KI-gestützten Plattform für den Stromhandel.

Der Austrian Tech Innovator Award von KPMG soll technologiegetriebene Start-ups vor den Vorhang holen. Heuer wurde der Award zum fünften Mal durchgeführt; der Fokus lag auf Geschäftsmodelle, die sich an aktuelle Herausforderungen wie komplexe Marktbedingungen, regulatorische Anforderungen und die Notwendigkeit internationaler Skalierung anpassen.

Mit dem Award sollen Start-ups dabei unterstützt werden, sich international zu vernetzen und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Der Zugang zum globalen KPMG-Netzwerk sei dabei ein zentrales Element, um Wachstumsperspektiven und Reichweite zu bieten, wird Andreas Tomek, KPMG Partner im Bereich IT Advisory, dazu in einer Aussendung des Unternehmens zitiert.

KI als Innovationstreiber am Energiemarkt

Bei der diesjährigen Preisverleihung konnte die enspired GmbH mit einer KI-gestützten Plattform für den Stromhandel das Publikum überzeugen; das Start-up wird Österreich beim internationalen Finale auf dem Web Summit in Lissabon vertreten. Das Siegerunternehmen setzt auf intelligente Algorithmen, die in Echtzeit Wetter-, Markt- und Verbrauchsdaten analysieren. Ziel ist es, die Flexibilitätsvermarktung als Bestandteil der Energiewende voranzutreiben. Der Ansatz soll gleichermaßen Energieversorger, Produzenten und Großverbraucher ansprechen und angesichts der Zunahme erneuerbarer Energiequellen stabile Märkte fördern.

Die weiteren Finalisten waren Blue Planet Ecosystems GmbH (vollautomatische, solarbetriebene Aquakultursysteme), FlyNow Aviation GmbH (elektrische Kurzstreckenfluggeräte), GATE Space Innovation GmbH (Antriebssysteme für Satelliten) und JENTIS GmbH (Tracking-Plattform für datenschutzkonforme Webdatenverarbeitung).

 

