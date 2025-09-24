Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Tipps für Kommunen. Die deutsche Wirtschaftskanzlei BBH hat gemeinsam mit Difu und Fraunhofer IESE die Studie „Künstliche Intelligenz in smarten Städten und Regionen“ erstellt.

Die BBH-Gruppe hat gemeinsam mit dem Difu und dem Fraunhofer IESE die Studie „Künstliche Intelligenz in smarten Städten und Regionen – Innovative KI-Anwendungen für die Stadtentwicklung“ erarbeitet, so eine Aussendung. Herausgeber ist das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Neben Praxisbeispielen und innovativen Szenarien erhalten deutsche kommunale Entscheidungsträger:innen eine umfassende Darstellung des Rechtsrahmens für den Einsatz von KI-Systemen, heißt es.

Geförderte Studie

Das BBSR – angesiedelt im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) – hat im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ die Studie herausgegeben. Die vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE sowie der BBH-Gruppe erarbeitete 84-seitige Publikation soll laut den Angaben Entscheidungsträger:innen in Kommunen als praxisnahe Handreichung für die Integration von Künstlicher Intelligenz dienen.

Dabei geht es neben möglichen Vorteilen insbesondere um technische und organisatorischen Voraussetzungen und die rechtlichen Anforderungen der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz (AI Act). Die Studie enthält auch konkrete Empfehlungen zu Vertragsgestaltung, Datenstrategie und geistigem Eigentum.

„Der AI-Act ist nur der Anfang“

„Der AI-Act ist nur der Anfang: Wer KI-Systeme nutzt, muss auch Urheberrecht, Datenschutz (DSGVO) und IT-Sicherheitsvorgaben im Blick behalten“, so BBH-Partner Julien Wilmes-Horváth (Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht).