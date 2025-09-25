Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Klagenfurt. Clemens Bousquet wird neuer CFO/CRO der BKS Bank. Er kommt von der Oberbank und folgt auf Claudia Höller.

„Wir freuen uns sehr, dass der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung einstimmig die Bestellung von Clemens Bousquet in den Vorstand der BKS Bank ab 1.11.2025 für vorerst drei Jahre beschlossen hat“, so Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász in einer Aussendung. „Mit ihm gewinnt die BKS Bank einen Top-Experten, der durch seinen beruflichen Werdegang bestens mit der risikobewussten Steuerung einer börsennotierten Universalbank vertraut ist und auch die besonderen Stärken der BKS Bank als unabhängiges Mitglied der 3Banken Gruppe kennt.“

Der Werdegang

Clemens Bousquet begann seine berufliche Karriere in der BTV Vier Länder Bank als Markt- und Liquiditätsrisikoexperte und leitete vier Jahre lang das Risikocontrolling. Nach seinem Wechsel 2017 in die Oberbank fungierte er als Projektleiter im strategischen Risikomanagement, bevor er ab 2021 die Leitung der Strategie- und Organisationsabteilung der Oberbank übernahm. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Internationale Betriebswirtschaftlehre an der Leopold-Franzens Uni Innsbruck und verfügt außerdem über einen MBA der LIMAK.

Claudia Höller, die aus privaten Gründen um die Beendigung ihres Vorstandsmandates ersucht habe, scheidet demnach Ende Februar 2026 aus dem Vorstand aus. „Wir danken Claudia Höller herzlich für ihr Wirken für unser Unternehmen. Sie hat wesentliche Impulse gesetzt, die zur weiteren Stärkung der wirtschaftlichen Position der BKS Bank, insbesondere zu einer hervorragenden Kapital- und Liquiditätsbasis, beigetragen haben“, so Juhász.

Ebenso einstimmig habe der Aufsichtsrat das Vorstandsmandat von Dietmar Böckmann (zuständig unter anderem für IT, Digitales Banking und Treasury) vorzeitig verlängert, dessen Funktionsperiode nun bis Juni 2031 dauert.