Doppel-Emission der Asfinag mit Schönherr und Binder Grösswang

Wien. Schönherr, Binder Grösswang und Linklaters waren bei Emissionen der Asfinag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro behilflich.

Konkret hat Wirtschaftskanzlei Schönherr die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) bei der Emission einer 1.000.000.000 Euro 3.125% Anleihe mit Fälligkeit am 23. Januar 2036 und einer 500.000.000 Euro 2,500% Anleihe mit Fälligkeit am 25. März 2030 beraten.

Die Asfinag ist der staatliche Mautbetreiber für die österreichischen Autobahnen. Die Republik Österreich garantiert für beide Anleihen. Barclays, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, Raiffeisen Bank International und UniCredit fungierten laut einer Aussendung als Manager bei dieser Transaktion.

Die beiden Anleihen

Die dem österreichischen Recht unterliegenden Anleihen haben jeweils eine Stückelung von 100.000 Euro und wurden bei institutionellen Anlegern platziert. Sie sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im Geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen und verfügen über ein Rating von AA+ von Standard & Poor’s bzw. Aa1 von Moody’s (das Rating der Republik Österreich).

Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partnerin) und Christian Cacic (Rechtsanwalt) geleitet, die von Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter), Hanno Wollmann (Partner) und Marco Thorbauer (Partner) unterstützt wurden.

Die Manager wurden bei dieser Transaktion von Linklaters (Frankfurt am Main) als internationaler Counsel und von Binder Grösswang zum österreichischen Recht beraten.

