 Open menu
Recht

Women in Law startet neue Fokusgruppe für Compliance und ESG

©ejn

Wien. Women in Law hat die Fokusgruppe „Compliance & ESG“ gestartet, geleitet von Kathrin-Theres Hagenauer, Sonja Irresberger, Sophie Martinetz und Verena Stagl.

Im Mittelpunkt der neuen Fachgruppe stehen laut einer Aussendung der Dialog über aktuelle Compliance- und ESG-Trends sowie regelmäßige Events um Best Practices zu diskutieren. Geleitet werde die neue Fachgruppe von Kathrin-Theres Hagenauer (LexisNexis), Sonja Irresberger (KPMG), Sophie Martinetz (Women in Law) und Verena Stagl (Taylor Wessing).

„Mit dieser neuen Fokusgruppe wollen wir Frauen in Schlüsselbereichen wie Compliance und ESG sichtbarer machen und eine Plattform schaffen, die den fachlichen Austausch genauso fördert wie die persönliche Vernetzung. Denn nur gemeinsam können wir Strukturen verändern und die Zukunft dieser Bereiche aktiv gestalten“, so Sophie Martinetz.

Podiumsdiskussion beim Compliance Solutions Day

Gelauncht wird die neue Gruppe beim Compliance Solutions Day von LexisNexis am 25. September mit einer Podiumsdiskussion. Dabei diskutieren Judith Feldner (E+H Rechtsanwälte), Elisabeth Götz (Aldi Süd), Louise-Marie Petrovic (Innenministerium) und Katharina Schönauer (KPMG Austria) über das Thema „Karriereboost Compliance“. Sophie Martinetz und Verena Stagl moderieren.

„Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit sind innovative Ideen und Konzepte genau das, was gut gelebte Compliance braucht. Im Sinne des Female Empowerment wollen wir mit Women in Law Compliance weibliche Energie und Leidenschaft für diesen Fachbereich auf die Bühne holen. Gemeinsam gestärkt können wir die Compliance-Zukunft bewegen!“, so Susanne Mortimore, Chefin von LexisNexis und Initiatorin der neuen Women in Law-Fokusgruppe.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte
  2. In zwei Wochen startet der Compliance Solutions Day 2025
  3. Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle
  4. Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“

Die aktuellen Zertifikatslehrgänge der ASW: GmbH-Geschäftsführung

Neu in Finanz:

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neu in Recht:

Doppel-Emission der Asfinag mit Schönherr und Binder Grösswang

Women in Law startet neue Fokusgruppe für Compliance und ESG

Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Buch: Missbrauch und Steuerfehler bei gemeinnützigen Stiftungen

Neu in Steuer:

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Neu in Motor:

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther

Zahlenspiele mit KI-Profiten: „6,24 Mio. Euro pro Unternehmen“