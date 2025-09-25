Women in Law startet neue Fokusgruppe für Compliance und ESG

Wien. Women in Law hat die Fokusgruppe „Compliance & ESG“ gestartet, geleitet von Kathrin-Theres Hagenauer, Sonja Irresberger, Sophie Martinetz und Verena Stagl.

Im Mittelpunkt der neuen Fachgruppe stehen laut einer Aussendung der Dialog über aktuelle Compliance- und ESG-Trends sowie regelmäßige Events um Best Practices zu diskutieren. Geleitet werde die neue Fachgruppe von Kathrin-Theres Hagenauer (LexisNexis), Sonja Irresberger (KPMG), Sophie Martinetz (Women in Law) und Verena Stagl (Taylor Wessing).

„Mit dieser neuen Fokusgruppe wollen wir Frauen in Schlüsselbereichen wie Compliance und ESG sichtbarer machen und eine Plattform schaffen, die den fachlichen Austausch genauso fördert wie die persönliche Vernetzung. Denn nur gemeinsam können wir Strukturen verändern und die Zukunft dieser Bereiche aktiv gestalten“, so Sophie Martinetz.

Podiumsdiskussion beim Compliance Solutions Day

Gelauncht wird die neue Gruppe beim Compliance Solutions Day von LexisNexis am 25. September mit einer Podiumsdiskussion. Dabei diskutieren Judith Feldner (E+H Rechtsanwälte), Elisabeth Götz (Aldi Süd), Louise-Marie Petrovic (Innenministerium) und Katharina Schönauer (KPMG Austria) über das Thema „Karriereboost Compliance“. Sophie Martinetz und Verena Stagl moderieren.

„Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit sind innovative Ideen und Konzepte genau das, was gut gelebte Compliance braucht. Im Sinne des Female Empowerment wollen wir mit Women in Law Compliance weibliche Energie und Leidenschaft für diesen Fachbereich auf die Bühne holen. Gemeinsam gestärkt können wir die Compliance-Zukunft bewegen!“, so Susanne Mortimore, Chefin von LexisNexis und Initiatorin der neuen Women in Law-Fokusgruppe.

