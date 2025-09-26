 Open menu
Business, Motor

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Fast Charger von Best in Parking in der Garage am Schwarzenbergplatz (© Amin Zaazou / Guardians of Social Media)

Wien. Für E-Autos gibt es mehr Möglichkeiten zum Laden in Parkgaragen. Die Preise für gebrauchte Stromer sinken.

Die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Österreich wird besser. So hat Best in Parking, ein Betreiber von Parkgaragen, in fünf Wiener Innenstadtgaragen Schnellladestationen mit 50 kW Ladeleistung installiert. Diese gelten als einige der schnellsten öffentlich zugänglichen Ladestationen im Zentrum Wiens und ermöglichen ein deutlich schnelleres Aufladen gegenüber herkömmlichen Ladepunkten.

Die neuen Fast Charger finden sich in Garagen an zentralen Standorten wie dem Neuen Markt, bei der Kärntner Straße und am Schwarzenbergplatz. Mit rund 700 Ladepunkten in seinen Garagen bezeichnet sich Best in Parking in einer Aussendung als wichtiger Anbieter für Elektromobilität in Wien. Das Unternehmen plant, das Netz auf mehr als tausend Ladepunkte auszubauen. Dabei werde auf erneuerbare Energien gesetzt, da Strom aus Photovoltaikanlagen auf zwei Standorten geliefert wird.

Der Gebrauchtwagenmarkt

Besserung zeigt sich laut Gebrauchtwagen-Plattform AutoScout 24 auch bei den Preisen für gebrauchte E-Fahrzeuge. Diese sind demnach seit Anfang 2023 von durchschnittlich 52.800 Euro auf rund 41.200 Euro gesunken. Gleichzeitig ist die Nachfrage um etwa 70 Prozent gestiegen, während das Angebot auf den einschlägigen Plattformen mehr als doppelt so groß geworden ist. Allerdings befinden sich die Preise im Vergleich zu Verbrennern noch immer im oberen Segment.

Besonders beliebt sind Modelle von Tesla, darunter das Model 3 und Model Y, gefolgt von Fahrzeugen von Audi, Renault und VW. Junge, urbane und gut ausgebildete Menschen zeigen laut Aussendung von AutoScout 24 besonders großes Interesse am Kauf eines Elektroautos; in Wien und dem Burgenland ist die Nachfrage höher als in anderen Bundesländern. Die Einstellung gegenüber gebrauchte E-Autos hat sich aber kaum geändert; höchstens bei jüngeren Interessenten ist das Interesse etwas gestiegen.

 

